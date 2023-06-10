دولة عربية تطالب جميع السودانيين بالحصول على تأشيرة قبل دخول البلاد

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صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد بأن أكثر من 200 ألف سوداني دخلوا مصر منذ اندلاع القتال في السودان في أبريل الماضي.

إجراءات جديدة

وفي الوقت ذاته، قالت وزارة الخارجية المصرية، اليوم السبت، إن القاهرة وضعت سياسة جديدة تطالب بمقتضاها جميع السودانيين بالحصول على تأشيرات قبل دخول البلاد بعد اكتشاف “أنشطة غير مشروعة” منها إصدار تأشيرات مزورة، حسب “الحرة”.

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