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دولة عربية تطالب جميع السودانيين بالحصول على تأشيرة قبل دخول البلاد
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دولة عربية تطالب جميع السودانيين بالحصول على تأشيرة قبل دخول البلاد

دولة عربية تطالب جميع السودانيين بالحصول على تأشيرة قبل دخول البلاد

دولة عربية تطالب جميع السودانيين بالحصول على تأشيرة قبل دخول البلاد
٠٦:٥٠:٤٠ م، السبت، ٢١ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٠ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد بأن أكثر من 200 ألف سوداني دخلوا مصر منذ اندلاع القتال في السودان في أبريل الماضي.

إجراءات جديدة 

وفي الوقت ذاته، قالت وزارة الخارجية المصرية، اليوم السبت، إن القاهرة وضعت سياسة جديدة تطالب بمقتضاها جميع السودانيين بالحصول على تأشيرات قبل دخول البلاد بعد اكتشاف “أنشطة غير مشروعة” منها إصدار تأشيرات مزورة، حسب “الحرة”.

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ضيوف وليسوا لاجئين

وترفض القاهرة إقامة مخيمات للاجئين، إذ تفضل السلطات منحهم حق العمل والتنقل مثلهم مثل المصريين، وفقا لفرانس برس.

وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكثر من مرة أن الوافدين بسبب أوضاع بلادهم “هم ضيوف وليسوا لاجئين”.

وقبل الحرب في السودان، كان أكثر من أربعة ملايين سوداني يعيشون في مصر، بحسب بيانات الأمم المتحدة، إذ يجمع بين البلدين العربيين الجارين العديد من الروابط الثقافية والتاريخية.

وكان مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي أكد الشهر الماضي بعد اختتامه زيارة إلى مصر أن “أكثر من 345,000 شخص اضطروا للفرار مؤخرا من السودان، وتستضيف مصر حوالي نصفهم”.

الكلمات الدلالية:
أخبار مصر القاهرة اللاجئون السودانيون دولة عربية شودانيون هجروا إلى مصر

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