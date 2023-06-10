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مستفيد: العاملة لا تصلح لأي شيء.. ماذا أفعل؟
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مستفيد: العاملة لا تصلح لأي شيء.. ماذا أفعل؟

مستفيد: العاملة لا تصلح لأي شيء.. ماذا أفعل؟

مستفيد: العاملة لا تصلح لأي شيء.. ماذا أفعل؟
٠٦:٥٣:٠٥ م، السبت، ٢١ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٠ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت منصة مساند لخدمات العمالة المنزلية في المملكة، أنه خلال فترة التجربة للعاملة المنزلية، يكون مكتب الاستقدام مسؤول عن العامل الذي توسط في استقدامه لمدة (90 يوما)، تبدأ من تاريخ قدومه للمملكة.

فترة التجربة للعامل أو العاملة

جاء ذلك في رد من مساند على شكوى مستفيد من العاملة المنزلية، مؤكدا أنها تعمل منذ 12 يوما ولا تصلح لأي شيء؟ فماذا أفعل؟.

وأجابت منص مساند بقولها: “نعتذر منك عن التجربة الغير مرضية التي مررت بها ونود أن نوضح أنه خلال فترة التجربة يكون مكتب الاستقدام مسؤول عن العامل أو العاملة الذي توسط في استقدامه لمدة (90 يوما)، تبدأ من تاريخ قدومه للمملكة”.

وفي وقت سابق، أكدت منصة مساند لخدمات العمالة المنزلية في المملكة، أن الاستقدام اليوم، عبر مساند غيّر المفاهيم واختصر الوقت والجهد للمستفيد.

إجراءات لاختصار الوقت والجهد

وقالت منصة مساند، عبر حسابها في “تويتر”، أن الاستقدام حالياً اختصر أياما وشهورا بدقائق ومشاوير بخطوات إلكترونية تنجزها من مكانك من خلال تلك الإجراءات:

– كل مكاتب المملكة في منصة واحدة

– رحلة استقدامك صارت بـ 5 خطوات إلكترونية

– وسعنا خيارات المهن في الاستقدام

– الجنسيات بخيارات مختلفة

– التكاليف بسقف محدد

التأمين على العمالة

وفي وقت سابق، أكدت منصة مساند لخدمات العمالة المنزلية في المملكة أن التأمين مقتصر على عقود العمالة المنزلية الجديدة فقط.

التأمين على عقود العمالة

جاء ذلك في رد من مساند، على سؤال مغرد قال فيه: “وصلت العاملة المنزلية هل يمكن تسوية تأمين للعقد؟”.

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