بالفيديو.. أمطار غزيرة وبرد على الطائف

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على محافظة الطائف مصحوبة بتساقط حبات البرد.

سيول في الطائف

وأظره مقطع فيديو آخر جريان وتدفق السيول في وادي غزال بمركز الشفا في الطائف، بعد هطول الأمطار، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

أتربة على تبوك

وفي وقت سابق، نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من أتربة مثارة على منطقة تبوك، تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وشبة انعدام في الرؤية، على تبوك ومحافظة تيماء.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الثامنة مساءً.

رياح نشطة على بدر وينبع

كما نبه المركز الوطني للأرصاد من رياح نشطة على محافظتي بدر وينبع ، تشمل تأثيراتها ارتفاعا للأمواج وتدنيا في مدى الرؤية .

وبين المركز أن الحالة التي بدأت الساعة الـ 10 صباحا ، تستمر حتى الساعة الـ 8 مساء .

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