السبت، ٢١ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٠ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
مستفيد: العاملة لا تصلح لأي شيء.. ماذا أفعل؟
دولة عربية تطالب جميع السودانيين بالحصول على تأشيرة قبل دخول البلاد
هل تتأثر المملكة بإعصار “بيبارجوي” القادم من بحر العرب؟
بالفيديو.. أمطار غزيرة وبرد على الطائف
“رعب وغرامة”.. هروب هندي من بطش الفيل بعد محاولة التقاط سيلفي (فيديو)
عشرات الهندوس المتطرفين يعتدون على بائع مسلم بوحشية

الرئيسية

 /

الفيديو

 /

بالفيديو.. أمطار غزيرة وبرد على الطائف

بالفيديو.. أمطار غزيرة وبرد على الطائف

بالفيديو.. أمطار غزيرة وبرد على الطائف
٠٦:٠٠:٣٩ م، السبت، ٢١ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٠ يونيو ٢٠٢٣
0

 

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على محافظة الطائف مصحوبة بتساقط حبات البرد.

سيول في الطائف

وأظره مقطع فيديو آخر جريان وتدفق السيول في وادي غزال بمركز الشفا في الطائف، بعد هطول الأمطار، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

أتربة على تبوك

وفي وقت سابق، نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من أتربة مثارة على منطقة تبوك، تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وشبة انعدام في الرؤية، على تبوك ومحافظة تيماء.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الثامنة مساءً.

رياح نشطة على بدر وينبع

كما نبه المركز الوطني للأرصاد من رياح نشطة على محافظتي بدر وينبع ، تشمل تأثيراتها ارتفاعا للأمواج وتدنيا في مدى الرؤية .

وبين المركز أن الحالة التي بدأت الساعة الـ 10 صباحا ، تستمر حتى الساعة الـ 8 مساء .

اقرأ أيضا:

أمطار غزيرة وعواصف رعدية على المدينة وعسير وتبوك حتى هذا الموعد

 

 

الكلمات الدلالية:
أمطار البرد الطائف رياح نشطة

مواد ذات صلة

المزيد
شاهد.. أمطار الخير فوق قرية رجال ألمع التاريخية

شاهد.. أمطار الخير فوق قرية رجال ألمع التاريخية

١٢:٥٢ ص، الأثنين، ٢٢ مارس ٢٠٢١
بالفيديو.. متخصص في علوم القرآن يوضح الوقت والسن المناسب لحفظ كتاب الله

بالفيديو.. متخصص في علوم القرآن يوضح الوقت والسن المناسب لحفظ كتاب الله

١٠:٤٩ ص، الأربعاء، ٠١ يونيو ٢٠٢٢
شاهد.. أمطار اليوم على جنوب محايل عسير

شاهد.. أمطار اليوم على جنوب محايل عسير

٠٩:١٦ م، الأربعاء، ١٣ سبتمبر ٢٠١٧
«فريقًا هدى وفَريقًا حَقَّ عليهِمُ الضَّلالةُ».. تلاوة خاشعة للشيخ بندر بليلة بالحرم المكي

«فريقًا هدى وفَريقًا حَقَّ عليهِمُ الضَّلالةُ».. تلاوة خاشعة للشيخ بندر بليلة بالحرم المكي

٠٢:١٠ م، السبت، ١٣ مارس ٢٠٢١

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *