هل تتأثر المملكة بإعصار “بيبارجوي” القادم من بحر العرب؟

تواصل – فريق التحرير:

أكد محلل الأرصاد في المركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل، أن المملكة لن تتأثر من إعصار “بيبارجوي” القادم من بحر العرب.

وقال العقيل، لقناة “الإخبارية”: “إن الأجواء مستقرة على المملكة، وفي حال وصوله اليابسة ينخفض مباشرة إلى منخفض جوي متعمق إلى طبقات الجو العليا، يصاحبه أمطار غزيرة”.

أتربة على تبوك

وفي وقت سابق، نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من أتربة مثارة على منطقة تبوك، تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وشبة انعدام في الرؤية، على تبوك ومحافظة تيماء.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الثامنة مساءً.

رياح نشطة على بدر وينبع

كما نبه المركز الوطني للأرصاد من رياح نشطة على محافظتي بدر وينبع ، تشمل تأثيراتها ارتفاعا للأمواج وتدنيا في مدى الرؤية .

وبين المركز أن الحالة التي بدأت الساعة الـ 10 صباحا ، تستمر حتى الساعة الـ 8 مساء .

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