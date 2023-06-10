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عشرات الهندوس المتطرفين يعتدون على بائع مسلم بوحشية
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عشرات الهندوس المتطرفين يعتدون على بائع مسلم بوحشية

عشرات الهندوس المتطرفين يعتدون على بائع مسلم بوحشية

عشرات الهندوس المتطرفين يعتدون على بائع مسلم بوحشية
٠٥:٥٣:١٠ م، السبت، ٢١ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٠ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

التقطت كاميرا هاتف جوال، اعتداءا وحشيا، على بائح فاكهة مسلم، في إحدى مناطق الهند، وفي حضور عناصر الشرطة، الذين ظهر بعضهم في المقطع.

اعتداء وحشي

وانتشر الفيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وجرى تداوله على نطاق واسع، ظهر خلاله عشرات المتطرفين من الهندوس، وهم يطاردون رجلا مسلما، ويعتدون عليه بوحشية، بإلقاء الحجارة، والشتائم، إلى أن لحقوا به، واعتدوا عليه بالعصي.

وقع الحادث في مدينة كولهابور الهندية، بينما قالت الشرطة إنها اعتقلت عشرات الأشخاص، وفتحت تحقيقا في الحادث، حسب “الجزيرة”.

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الاعتداء على فتاة محجبة

وفي وقت سابق، وثق مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي، لحظة اعتداء متطرفين هندوس على فتاة مسلمة محجبة في أحد الشوارع بالهند.

ولم تتضح المزيد من التفاصيل حول المكان الذي وقع فيه الاعتداء على الفتاة.

ويظهر المقطع، مجموعة من الشبان الهندوس يلاحقون فتاة محجبة، ويقومون بمضايقتها والتعدي عليها، بينما تحاول التصدي لهم.

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ممارسات شائعة

ومثل هذه الممارسات شائعة في الهند حيث يشكو المسلمون من مضايقات دائمة من جانب المتطرفين الهندوس المنتمين لمنظمة “هندوتفا”.

ومنذ فوز حزب “بهاراتيا جاناتا” في انتخابات البرلمان في الهند بأغلبية ساحقة عام 2014، تعالت الأصوات القومية المعادية لكل ما هو “غير هندوسي”.

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