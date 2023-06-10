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مستفيد يشكو عدم نزول الدعم لـ 3 أشهر.. ما الحل؟
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مستفيد يشكو عدم نزول الدعم لـ 3 أشهر.. ما الحل؟

مستفيد يشكو عدم نزول الدعم لـ 3 أشهر.. ما الحل؟

مستفيد يشكو عدم نزول الدعم لـ 3 أشهر.. ما الحل؟
٠٥:٤٠:١٦ م، السبت، ٢١ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٠ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تفاعل برنامج حساب المواطن، مع شكوى مستفيد بشأن عدم نزول الدعم لوالدته منذ ثلاثة أشهر تقريبا.

وقال المواطن في شكواه، عبر حساب “خدمة المستفيدين”: “السلام عليكم .. الوالدة لم تحصل على الدعم لأكثر من ثلاثة أشهر؟ ما الحل؟”.

وأجاب برنامج حساب المواطن بقوله : “وعليكم السلام ، نأمل من المستفيد الرئيسي التواصل معنا على الرقم الموحد 19912 من يوم الأحد إلى يوم الخميس من الساعة 8 صباحاً إلى 8 مساءً من خلال رقم الجوال المسجل لدينا في البرنامج وذلك حفاظاً على خصوصية معلوماته ، نسعد بخدمتكم”.

حساب المواطن

حساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.

المستهدفون من حساب المواطن

1 – الأسر السعودية.

2 – المواطن غير المتزوج.

3 – الأفراد المستقلين في سكن خاص كفرد مستقل.

4 – الأفراد المستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي.

5 – الأفراد الحاملين للبطاقات الخاصة بالنقل.

6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.

7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.

8 – زوجة المواطن السعودي.

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ما شروط التسجيل في حساب المواطن؟

الهوية الوطنية وكارت العائلة.

معلومات عن العمل والراتب.

معلومات عن الدخل الإضافي في إعانات الدولة.

الإفصاح عن دخل الزوجة إن وجد.

بطاقة أحوال لكل من العاطل عن العمل والموظف الحكومي وموظف القطاع الخاص.

رقم الحساب البنكي “الآيبان”، على أن يكون الحساب نشطًا.

أن يكون راتب المواطن أقل من عشرين ألف ريال.

خطوات التسجيل في حساب المواطن

1- الدخول على موقع حساب المواطن (اضغط هنا).

2- اختيار رمز التسجيل الجديد.

3- تقديم رقم هويتك ورقم هاتفك المحمول وكلمة المرور قبل النقر على “حفظ”.

4- أدخل كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية التي سيتم إرسالها إلى جوالك.

5- أدخل كلمة مرور جديدة بعد ذلك.

6- اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.

7- قم بتنزيل الأوراق والمستندات المطلوبة للتسجيل.

8- والخطوة الأخيرة هي استكمال المعلومات الضرورية.

9- انقر فوق الزر المسمى “إرسال الطلب” بعد ذلك.

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