زلزال بقوة 4.1 ريختر يضرب شرق اليونان

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ضرب زلزال بلغت قوته 4.1 درجات على مقياس ريختر اليوم السبت، منطقة أتالانتي في فثيوتيدا شرق اليونان .

السكان شعروا بالزلزال:

وأفاد المعهد الجيوديناميكا اليوناني في بيان، أن مركز الزلزال يقع على بعد 12 كيلومترًا شمال غرب أتالانتي على عمق 17.3 كيلومترًا، حيث شعر السكان بالزلزال في المنطقة الأوسع، بما في ذلك أتيكا .

ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.

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نشاط زلزالي:

الجدير بالذكر أن المنطقة تشهد نشاطًا زلزاليًا كبيرًا في الأيام الأخيرة ،حيث ضرب زلزال بلغت قوته 1ر5 درجات على مقياس ريختر جزيرة كريت اليونانية 19 مايو الماضي .

وفي أبريل الماضي، أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية بمصر، حدوث زلزال في اليونان شعر به سكان المدن المصرية والقاهرة.

زلزال يضرب اليونان

وأوضح المركز في بيان على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك إن زلزلا في اليونان بقوة 5,5 درجة على مقياس ريختر .

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وأضاف أن الزلزال الجديد شعر به بعض السكان في المدن المصرية والعاصمة القاهرة.