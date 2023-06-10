السبت، ٢١ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٠ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
زلزال بقوة 4.1 ريختر يضرب شرق اليونان
“حج وهمي”.. ضبط 3 مصريين بمكة المكرمة وإحالتهم للنيابة العامة
وقوع انفجارين في موقع بناء مركز تسوق جديد في هامبورج الألمانية
الداخلية: هؤلاء محرومون من الاستقدام لمدة 5 سنوات
بمقاتلات “إف- 15 إس إي”.. القوات لجوية ونظيرتها الأمريكية تنفذان تمرينا جويا
حملة مفاجئة تضبط 46 دبابًا في منتزهات الطائف (تفاصيل)

الرئيسية

 /

دولي

 /

زلزال بقوة 4.1 ريختر يضرب شرق اليونان

زلزال بقوة 4.1 ريختر يضرب شرق اليونان

زلزال بقوة 4.1 ريختر يضرب شرق اليونان
٠٥:٣٨:٤٢ م، السبت، ٢١ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٠ يونيو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

ضرب زلزال بلغت قوته 4.1 درجات على مقياس ريختر اليوم السبت، منطقة أتالانتي في فثيوتيدا شرق اليونان .

السكان شعروا بالزلزال:

وأفاد المعهد الجيوديناميكا اليوناني في بيان، أن مركز الزلزال يقع على بعد 12 كيلومترًا شمال غرب أتالانتي على عمق 17.3 كيلومترًا، حيث شعر السكان بالزلزال في المنطقة الأوسع، بما في ذلك أتيكا .

ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.

اقرأ أيضا:

بقوة 7.3 ريختر.. زلزال يضرب غرب إندونيسيا وتحذيرات من تسونامي

نشاط زلزالي:

الجدير بالذكر أن المنطقة تشهد نشاطًا زلزاليًا كبيرًا في الأيام الأخيرة ،حيث ضرب زلزال بلغت قوته 1ر5 درجات على مقياس ريختر جزيرة كريت اليونانية 19 مايو الماضي .

وفي أبريل الماضي، أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية بمصر، حدوث زلزال في اليونان شعر به سكان المدن المصرية والقاهرة.

زلزال يضرب اليونان

وأوضح المركز في بيان على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك إن زلزلا في اليونان بقوة 5,5 درجة على مقياس ريختر .

اقرأ أيضا:

خلال 8 أشهر.. 1200 زلزال يضرب مدينة لوس أنجلوس الأمريكية

وأضاف أن الزلزال الجديد شعر به بعض السكان في المدن المصرية والعاصمة القاهرة.

الكلمات الدلالية:
زلزال اليونان مصر واليونان نشاط زلزالي هزة ارضية

مواد ذات صلة

المزيد
البرازيل: ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات إلى 79 قتيلاً

البرازيل: ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات إلى 79 قتيلاً

٠٧:٣٦ ص، الأثنين، ٣٠ مايو ٢٠٢٢
محكمة روسية تغرم جوجل 260 ألف دولار.. لهذا السبب

محكمة روسية تغرم جوجل 260 ألف دولار.. لهذا السبب

٠٨:١٣ م، الجمعة، ١٧ يونيو ٢٠٢٢
«وول ستريت جورنال»: باكستان تدخل فصلا جديدا من الاضطراب السياسي

«وول ستريت جورنال»: باكستان تدخل فصلا جديدا من الاضطراب السياسي

٠١:١٧ م، الجمعة، ٢٨ يوليو ٢٠١٧
رفض استئناف الزعيم الهندوسي المتهم باغتصاب أتباعه.. والقاضي: حيوان متوحش

رفض استئناف الزعيم الهندوسي المتهم باغتصاب أتباعه.. والقاضي: حيوان متوحش

١١:٤٩ ص، الأربعاء، ٣٠ أغسطس ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *