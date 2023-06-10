79.6 ألف رخصة تجارية وإنشائية لقطاع المتاجر المغلقة

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كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أن عدد الرخص التجارية الصادرة لقطاع المتاجر المغلقة “المتاجر السحابية” بلغ 43164 رخصة تجارية و36459 رخصة إنشائية، بإجمالي 79623 رخصة.

عدد الرخص التجارية

وفي الوقت نفسه، أوضحت الوزارة أن عدد الرخص التجارية الصادرة خلال العام الحالي بلغ 6070 رخصة تجارية و806 رخص إنشائية، بإجمالي 6876 رخصة، حسب “الاقتصادية”.

قطاع التجزئة ومطاعم الأغذية

والفئات المستهدفة هي المحال التجارية بقطاع التجزئة ومطاعم الأغذية والمشروبات، وتهدف إلى المحافظة على سلامة وصحة المستهلك، وإيجاد نماذج عمل حديثة تتواكب مع التجارة الإلكترونية وإيجاد فرص وظيفية.

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سياسة الأبواب المغلقة

والمتاجر السحابية هي المنشآت التجارية، التي تقع على شوارع تجارية، وتعمل وفق سياسة الأبواب المغلقة، بحيث يتم تسويق سلعها عبر المواقع التجارية الإلكترونية، ويتم تسليم السلع والبضائع لعملائها عن طريق وسيط.



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