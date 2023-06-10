“حج وهمي”.. ضبط 3 مصريين بمكة المكرمة وإحالتهم للنيابة العامة

تواصل- فريق التحرير:

قبضت دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة على 3 مقيمين من الجنسية المصرية لترويجهم لحملات حج وهمية في مواقع التواصل الاجتماعي.

وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

ضبط مواطن بالجوف:

فيما قبضت شرطة منطقة الجوف على مواطن بمدينة سكاكا لترويجه مادة الحشيش المخدر ومادة الإمفيتامين المخدر.

وضبط بحوزته هواتف متنقلة ومبلغ مالي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

التعاون مع الجهات الأمنية:

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.

وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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