ارتفاع مؤشر سوق الأسهم والنفط يتراجع والذهب يحقق مكاسب

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سجل مؤشر الأسهم الرئيس، ارتفاعا، الأسبوع الماضي، بينما تراجعت أسعار النفط عند تسوية تعاملات الجمعة، بفعل سياسات خفض الإنتاج، واتجه الذهب لتحقيق مكاسب أسبوعية.

بنسبة 3.5 %

أنهى مؤشر السوق الرئيس، تعاملات الأسبوع الماضي، على ارتفاع بـ382 نقطة وبنسبة 3.5 %، عند 11397 نقطة، وذلك مقارنة بإغلاقه الأسبوع الذي سبقه عند 11015 نقطة.

وسجلت جميع مؤشرات القطاعات ارتفاعا خلال الأسبوع الماضي، باستثناء قطاع الصناديق العقارية المتداولة المنخفض بنسبة 0.2 %.

وتصدر قطاع التطبيقات وخدمات التقنية، قائمة القطاعات المرتفعة بنسبة 19 %، ثم قطاع الأدوية، بنسبة 6.2 %، ثم المرافق العامة، بـ5.7 %، يليه قطاع إنتاج الأغذية، بنسبة 5.5 %.

وفي الوقت نفسه، ارتفع قطاعا البنوك، والمواد الأساسية، بأكثر من 3 %، حسب “الاقتصادية”.

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النفط يتراجع

وفي سياق آخر، سجلت أسعار النفط تراجعا عند تسوية تعاملات الجمعة، مع تقييم المستثمرين مدى انتعاش الاقتصاد الصيني بعد التخلي عن التدابير الخاصة بالوباء.

وعند التسوية، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر أغسطس بنسبة 1.5% بما يعادل 1.17 دولار عند 74.79 دولار للبرميل، ليحقق عقد تسليم الشهر التالي خسائر أسبوعية بنسبة 1.8%. اقرأ أيضا: سجل خسائر للأسبوع الثاني.. النفط يتراجع عند التسوية بعد يومين من قرار خفض الإنتاج.. تراجع أسعار النفط خفض طوعي للإنتاج كما انخفض سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم يوليو بنسبة 1.6% أو 1.12 دولار ، ليسجل 70.17 دولار للبرميل، ويحقق خسائر أسبوعية بنسبة 2.2%.

ويأتي هذا بعد إعلان المملكة الخفض الطوعي لإنتاج النفط، وهو أكبر خفض تقرره المملكة منذ سنوات، بالإضافة إلى اتفاق أشمل لتحالف أوبك+ الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، للحد من المعروض في مسعى لدعم أسعار الخام.

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مكاسب الذهب

وفي الوقت نفسه، تراجعت أسعار الذهب اليوم بعد ارتفاعها بأكثر من 1 % في الجلسة السابقة، لكن الآمال في عدم إقدام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على رفع أسعار الفائدة جعلت المعدن الأصفر يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1964.79 دولار للأوقية، بحلول الساعة 03:04 بتوقيت جرينتش، لكنه يتجه إلى تسجيل ارتفاع أسبوعي بنسبة 0.9 %، بينما استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1979.80 دولار.