وقوع انفجارين في موقع بناء مركز تسوق جديد في هامبورج الألمانية

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اندلع حريق في موقع بناء مركز تسوق جديد، في مدينة هامبورج الألمانية، ما أسفر عن إصابة شخصين بجروح طفيفة، فيما تداول متابعو السوشيال ميديا، لقطات حية من موقع الحريق.

انفجار عبوات غاز

وأظهرت لقطات فيديو، وقوع انفجارين كبيرين في الموقع، وقال رجال الإطفاء إن الانفجارات نجمت عن انفجار عبوات غاز على السطح، حسبما نقلت وكالة “رويترز”.

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وفي وقت سابق، لقي العشرات مصرعهم، معظمهم من الأطفال، كما أصيب آخرون في انفجار بالصومال.

انفجار بالصومال:

وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية الصومالية، فقد تسبب انفجار قذيفة هاون قرب مدينة قوريولي في إقليم شبيلي السفلي بالصومال في مقتل حوالي 27 شخصًا معظمهم من الأطفال وإصابة 53 آخرين.

يذكر أنه قبل أيام قضت وحدات من الجيش الصومالي على أكثر من 20 عنصرًا من مليشيات الخوارج المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي.

وتمت الحملة خلال عمليات عسكرية في منطقة محمد حسن، التي تبعد حوالي 35 كيلومترًا جنوب مدينة بلدوين بوسط البلاد.