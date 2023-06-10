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الداخلية: هؤلاء محرومون من الاستقدام لمدة 5 سنوات
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الداخلية: هؤلاء محرومون من الاستقدام لمدة 5 سنوات

الداخلية: هؤلاء محرومون من الاستقدام لمدة 5 سنوات

الداخلية: هؤلاء محرومون من الاستقدام لمدة 5 سنوات
٠٥:٠٢:٠٣ م، السبت، ٢١ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٠ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت وزارة الداخلية عن عقوبة صاحب العمل من الأفراد الذي يُمكّن عمالته من العمل لدى الغير أو لحسابهم الخاص.

العقوبات النظامية:

وأضافت في فيديو جراف عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن: صاحب العمل من الأفراد الذين يمكنون عمالتهم من العمل لدى الغير أو لحسابهم الخاص (العمالة السائبة) تطبق عليهم العقوبات التالية:

1- غرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال.

2- السجن 6 أشهر.

3- الحرمان من الاستقدام لمدة تصل إلى 5 سنوات.

الإبلاغ عن المخالفين:

ودعت الجوازات إلى الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود بالاتصال بالرقمين (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة.

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جهود الداخلية في أسبوع:

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك خلال الفترة من 12/ 11/ 1444 هـ الموافق 1/ 6/ 2023 م حتى 18/ 11/ 1444هـ الموافق 7/ 6/ 2023م، عن النتائج التالية:

إجمالي المخالفين:

أولاً: بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة (11610) مخالفين، منهم (6303) مخالفين لنظام الإقامة، و(4136) مخالفًا لنظام أمن الحدود، و(1171) مخالفًا لنظام العمل.

عبور الحدود:

ثانيًا: بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة (619) شخصًا، (43%) منهم يمنيو الجنسية، و(54%) إثيوبيو الجنسية، و(3%) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (119) شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.

19 خائن

ثالثًا: تم ضبط (19) متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

رابعًا: بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة (29399) وافداً مخالفًا، منهم (24372) رجلاً، و(5027) امرأة.

خامسًا: تم إحالة (23381) مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (1303) مخالفين لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (7445) مخالفًا.

تحذير الداخلية:

وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء.

إضافة إلى التشهير به، وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

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