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بمقاتلات “إف- 15 إس إي”.. القوات لجوية ونظيرتها الأمريكية تنفذان تمرينا جويا

بمقاتلات “إف- 15 إس إي”.. القوات لجوية ونظيرتها الأمريكية تنفذان تمرينا جويا

بمقاتلات “إف- 15 إس إي”.. القوات لجوية ونظيرتها الأمريكية تنفذان تمرينا جويا
٠٤:٤٧:٣٧ م، السبت، ٢١ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٠ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تعزيزا لقدراتهما القتالية، القوات الجوية ونظيرتها الأمريكية، نفذتا تمرينا جويا، شاركت فيه منظومة مقاتلات “إف- 15 إس إي” التابعة للقوات الجوية، والقاذفة الاستراتيجية الأمريكية “بي-1 لانسر”.

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الذخيرة الحية

وجرى خلال التمرين، استخدام الذخيرة الحية لتدمير أهداف تشبيهية في ميدان الرماية، فيما نشر الحساب الرسمي لوزارة الدفاع، عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، صورا تضمن جانبا من التمرين.

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وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الدفاع ممثلة في الخدمات الطبية للقوات المسلحة عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، عن توفر أكثر من 124 وظيفة، لحملة (الابتدائية، المتوسطة، الثانوية) للعمل في عدّة مدن بالمملكة، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

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المسميات الوظيفية:

  1. مشغل معالجة المياه والصرف .
  2. مدير التخطيط والتطوير التنظيمي.
  3. سكرتير .
  4. أخصائي مراقبة الجودة .
  5. المسجل / NICU.
  6. مساعد مدير التمريض.
  7. مشرف تمريض.
  8. طبيب أخصائي في قسم العيون (الدوادمي).
  9. طبيب أخصائي في قسم أنف وأذن وحنجرة (الدوادمي).
  10. والمزيد …

طريقة التقديم:

وأوضحت الخدمات الطبية أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 25 مايو 2023م.

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أخبار السعودية اليوم تدريب قتالي تمرين بالذخيرة الحية وزارة الدفاع وزارة الدفاع الأمريكية

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