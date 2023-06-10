حملة مفاجئة تضبط 46 دبابًا في منتزهات الطائف (تفاصيل)

تواصل- فريق التحرير:

نفذت لجنة “مكافحة الظواهر السلبية”، حملتها لمتابعة المخالفات في المتنزهات والمواقع التي يرتادها السياح والزوار.

المضبوطات:

وقد نتج عنها مصادرة أكثر من 46 دبابا رباعيا وعربتي خيول و15 هودجا وسرجا و3 عمالة مخالفة للنظام، وذلك في المواقع السياحية.

وتأتي الحملة بتوجيهات محافظ الطائف الأمير سعود بن نهار بن سعود، وإشراف مباشر من وكيل المحافظ ناصر بن حمود السبيعي.

استعدادات موسم الصيف:

ويأتي ذلك ضمن الاستعدادات المبكرة لموسم الصيف الذي يتوقع تحقيق رقم قياسي من حيث عدد الزوار والسياح وقاصدي الطائف للاستمتاع بالأجواء الصيفية التي تتفرد بها في ظل الدعم الذي تجده من حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، والدعم من قبل إمارة منطقة مكة المكرمة، والمتابعة المستمرة من محافظ الطائف الأمير سعود بن نهار بن سعود، والإشراف المباشر من وكيل المحافظ ناصر السبيعي.

الظواهر السلبية:

ورصدت الحملة الظواهر السلبية التي شملت منع الدبابات المؤجرة التي تُزعج المتنزهين، وكذلك الخيول التي تنتشر بمنطقة الشفا والردف والهدا بعد أن باتت مُزعجة للزوار والسياح، كما تمت إزالة هوادج الجمال التي تُشكل خطورة والعمالة الوافدة، كما تمت إزالة بسطات الباعة الجائلين المنتشرة بمركز الشفا.

وتُتابع الجهات المختصة تلك الظواهر ومنعها للخروج بموسم صيفي مثالي ورصدت المخالفات في جميع المواقع من خلال الرصد السري لها والمصادرة.

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