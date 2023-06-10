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سكان مقاطعة إندونيسية يطالبون بفصل الإنترنت عنهم لسبب غريب
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سكان مقاطعة إندونيسية يطالبون بفصل الإنترنت عنهم لسبب غريب

سكان مقاطعة إندونيسية يطالبون بفصل الإنترنت عنهم لسبب غريب

سكان مقاطعة إندونيسية يطالبون بفصل الإنترنت عنهم لسبب غريب
٠٤:٠٨:٤٣ م، السبت، ٢١ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٠ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل- وكالات:

طالبت مجموعة بادوي للسكان الأصليين في إندونيسيا قطع الاتصال بشبكة الإنترنت عن منطقتها “لتقليل التأثير السلبي للهواتف الذكية والعالم الافتراضي” على أفرادها.

 قطع الإنترنت:

وطالبت المجموعة المركزية السلطات بقطع شبكة الإنترنت وتحويل هوائيات الاتصالات الموجودة في مكان قريب؛ حتى لا تصل الإشارة إليها.

وحسب وكالة الأنباء الفرنسية، فوفقاً للرسالة، يمكن أن تهدد هوائيات الاتصالات السلكية واللاسلكية المبنية بالقرب من منطقتهم أسلوب حياة السكان والصحة العقلية للشباب الذين قد يميلون إلى استخدام الإنترنت.

26 ألف نسمة:

يتوزع هذا المجتمع المكوّن من 26 ألف نسمة في مقاطعة بانتين، بجزيرة جاوة، على قسمين: مجموعة هامشية تتبنى جزئياً التقنيات الجديدة، وأخرى مركزية تحاول تفادي مخاطر الحياة المعاصرة.

تقاليد المجتمع:

إلى ذلك، قال بودي سانتوسو، المسؤول في ليباك للوكالة: “قبل كل شيء، نريد التكيف مع ما يريده أفراد مجتمع بادوي، وعلينا الحفاظ على تقاليدهم ومعارفهم المحلية”.

ويحتاج السكان في الفئة الهامشية ضمن مجتمع بادوي إلى الإنترنت لإدارة شركات أسسوها عبر الشبكة، لكن بحسب سانتوسو، تخشى السلطات من نفاذ زوار أو سياح إلى الشبكة، ونشر محتوى يعتبرونه غير مناسب لمجتمع بادوي.

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الكلمات الدلالية:
إندونيسيا اخبار اندونيسيا المجتمع الاندونيسي قطع الانترنت

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