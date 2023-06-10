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تقديم موعد الانتخابات الرئاسية في مصر بشكل مفاجئ.. ماذا يحدث؟
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تقديم موعد الانتخابات الرئاسية في مصر بشكل مفاجئ.. ماذا يحدث؟

تقديم موعد الانتخابات الرئاسية في مصر بشكل مفاجئ.. ماذا يحدث؟

تقديم موعد الانتخابات الرئاسية في مصر بشكل مفاجئ.. ماذا يحدث؟
٠٣:٤٤:١٢ م، السبت، ٢١ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٠ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

كشف الإعلامي والبرلماني المصري مصطفى بكري، أن الدولة المصرية حددت موعد الانتخابات الرئاسية، حيث تقرر عقدها قبل نهاية العام الحالي، وبإشراف قضائي كامل.

ونقلت وسائل إعلام مصرية، عن “بكري” أن الدولة المصرية تتعرض لحملات وشائعات ممنهجة، لزعزعة الاستقرار الداخلي في المجتمع.

تشكيك في نزاهة القضاء والجيش:

كما أكد “بكري” أن أعداء الوطن يشككون في نزاهة القضاء والجيش، لحدوث تفرقة بين أبناء الوطن، موضحا أن أعداء الوطن في حالة من القلق لأنهم لا يريدون أن يروا مصر مستقرة.

الرئيس السيسي:

وكان الرئيس السيسي قد فاز بولاية رئاسية ثانية في أبريل من العام 2018 بنسبة 97%.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر فوز السيسي بمنصب رئيس الجمهورية لولاية ثانية لافتة إلى أن نسبة المشاركة بلغت 41.5%.

وانتخب السيسي لولاية أولى في عام 2014 بأغلبية 96.9%.

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الكلمات الدلالية:
اخبار مصر الانتخابات الرئاسية السيسي مصر

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