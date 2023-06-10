السبت، ٢١ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٠ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
بعد وفاتها.. العثور على ثروة بحوزة متسولة بدولة عربية
تقديم موعد الانتخابات الرئاسية في مصر بشكل مفاجئ.. ماذا يحدث؟
تلميذ نجيب يتحدث الإنجليزية بطلاقة بعمر 9 سنوات بفضل التعلم الذاتي
أمر ملكي عاجل بشأن 1000 فلسطيني من ذوي الشهداء والأسرى والجرحى
مأساة إنسانية.. وفاة جميع مرضى الكلى بإحدى المدن السودانية
محاربة المخدرات.. ضربة جديدة لـ 3 مواطنين في القصيم

الرئيسية

 /

منوعات

 /

بعد وفاتها.. العثور على ثروة بحوزة متسولة بدولة عربية

بعد وفاتها.. العثور على ثروة بحوزة متسولة بدولة عربية

بعد وفاتها.. العثور على ثروة بحوزة متسولة بدولة عربية
٠٣:٥٤:٥٦ م، السبت، ٢١ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٠ يونيو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

رصدت وسائل إعلام مصرية وعربية، تدخل أهالي إحدى مناطق محافظة قنا، الواقعة جنوبي مصر، لتوزيع تركة خلفتها امرأة كانت تمتهن التسول في المنطقة، على أشقاءها.

مليون جنيه

وعثر الأهالي يحوزة المتوفاة، على مبلغ يقرب مليون جنيه مصري، في حين ذكرت وسائل إعلام أن المبلغ يقارب 600 ألف جنيه فقط، حسب “الجزيرة”.

اقرأ أيضا:

فاجأت الجميع.. ضبط متسولة سويسرية بدولة عربية تمتلك عقارات وأرصدة بنكية

وفي العام الماضي، جرت واقعة مثيرة للدهشة والحيرة في الوقت ذاته، حدثت في مصر، بطلها شخص متسول امتهن تلك المهنة الدنيئة ليكتنز الأموال بطريقة غير مشروعة.

وفي الآونة الأخيرة، زاد عدد المتسولين ليس في مصر وحدها وإنما في عدد كبير من الدول العربية، وأيضا في المملكة، حيث تم ضبط متسولين كثر في مناطق مختلفة، ودائما ما تنادي الجهات المعنية بالتصدي لهؤلاء والوقوف في وجههم.

واقعة غريبة شهدتها مصر

الواقعة التي حدثت في مصر هي لشاب مصري قام بتتبع متسول فاكتشف أنه يسحب مالاً من إحدى الماكينات، والمفاجأة الكبرى هي أن المتسول ألقى بالوصل على الأرض فالتقطه الشاب ليُصدم برصيد حسابه.

الكلمات الدلالية:
أخبار مصر العثور على ثروة مع متسولة صعيد مصر متسولة متسولة مليونيرة وفاة متسولة

مواد ذات صلة

المزيد
مَزارع الطائف تفوح بعطر الورد الطائفي

مَزارع الطائف تفوح بعطر الورد الطائفي

٠١:٥٨ م، الأربعاء، ١٨ مارس ٢٠١٥
50 مليون يورو غرامة نَشْر أخبار كاذبة بمواقع التواصل

50 مليون يورو غرامة نَشْر أخبار كاذبة بمواقع التواصل

٠٤:٥٦ م، الثلاثاء، ٠٢ يناير ٢٠١٨
الجفاف في باراغواي «يحنط» التماسيح

الجفاف في باراغواي «يحنط» التماسيح

١٠:٣٧ م، الأربعاء، ٢٩ يونيو ٢٠١٦
«قط» يتحول إلى نجم بعد منعه من دخول مكتبة

«قط» يتحول إلى نجم بعد منعه من دخول مكتبة

١٢:٤٣ م، الخميس، ٠٧ ديسمبر ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *