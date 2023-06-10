بعد وفاتها.. العثور على ثروة بحوزة متسولة بدولة عربية

تواصل – فريق التحرير:

رصدت وسائل إعلام مصرية وعربية، تدخل أهالي إحدى مناطق محافظة قنا، الواقعة جنوبي مصر، لتوزيع تركة خلفتها امرأة كانت تمتهن التسول في المنطقة، على أشقاءها.

مليون جنيه

وعثر الأهالي يحوزة المتوفاة، على مبلغ يقرب مليون جنيه مصري، في حين ذكرت وسائل إعلام أن المبلغ يقارب 600 ألف جنيه فقط، حسب “الجزيرة”.

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وفي العام الماضي، جرت واقعة مثيرة للدهشة والحيرة في الوقت ذاته، حدثت في مصر، بطلها شخص متسول امتهن تلك المهنة الدنيئة ليكتنز الأموال بطريقة غير مشروعة.

وفي الآونة الأخيرة، زاد عدد المتسولين ليس في مصر وحدها وإنما في عدد كبير من الدول العربية، وأيضا في المملكة، حيث تم ضبط متسولين كثر في مناطق مختلفة، ودائما ما تنادي الجهات المعنية بالتصدي لهؤلاء والوقوف في وجههم.

واقعة غريبة شهدتها مصر

الواقعة التي حدثت في مصر هي لشاب مصري قام بتتبع متسول فاكتشف أنه يسحب مالاً من إحدى الماكينات، والمفاجأة الكبرى هي أن المتسول ألقى بالوصل على الأرض فالتقطه الشاب ليُصدم برصيد حسابه.