تلميذ نجيب يتحدث الإنجليزية بطلاقة بعمر 9 سنوات بفضل التعلم الذاتي

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فهد العنزي، طالب موهوب بالصف الرابع، لم يتجاوز عمره 9 أعوام، ومع ذلك فهو يتحدث اللغة الإنجليزية بكل طلاقة بعد تعلمه لها بجهود ذاتية وإشراف من أسرته.

مساعدة زملائه

وقال العنزي إنه بدأ في مساعدة إخوانه في تعليم اللغة الإنجلزية، بعد أن تمكن من إجادتها، ولم يتوقف عند ذلك، بل رأى في نفسه القدرة على تعلم لغات أخرى، فبدأ بدراسة اللغة الإسبانية والصينية، حسب فيديو بثته قناة “الإخبارية”.

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تشجيع الأسرة والمدرسة

ولفت الطالب الموهوب إلى أنه تلقى دعما وتشجيعا كبيرا من والديه، منذ دخوله مرحلة الروضضة، وكان يتابع البرامج باللغة الإنجليزية، عبر التلفاز.

رسالة الوالد

وحظي العنزي باهتمام جميع من حوله، بدءا بالأقارب والأصدقاء، وحتى إدارة مدرسته، ومكتب تعليم المنطقة، فيما قال محمد العنزي، والد الطفل الموهوب، إن كل ما يتمناه هو أن يتمكن من مساعدة ابنه، لبلوغ الطريق الذي ينفع به نفسه ودينه.

فيديو | فهد العنزي.. طالب موهوب بالصف الرابع يتحدث اللغة الإنجليزية بكل طلاقة بعد تعلمه لها بجهود ذاتية وإشراف من أسرته#برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/fGjzRSuyom — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 10, 2023

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