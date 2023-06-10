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المملكة ترحب بالتوافق الليبي حول إعداد القوانين المنظمة للانتخابات البرلمانية والرئاسية
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المملكة ترحب بالتوافق الليبي حول إعداد القوانين المنظمة للانتخابات البرلمانية والرئاسية

المملكة ترحب بالتوافق الليبي حول إعداد القوانين المنظمة للانتخابات البرلمانية والرئاسية

المملكة ترحب بالتوافق الليبي حول إعداد القوانين المنظمة للانتخابات البرلمانية والرئاسية
٠٢:٣٠:٠٢ م، السبت، ٢١ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٠ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل- واس:

أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة  بإعلان اجتماعات اللجنة المشتركة المكلفة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيين (6+6) بتوافق أعضائها حول إعداد القوانين المنظمة للانتخابات البرلمانية والرئاسية في ليبيا الشقيقة.

جاء ذلك في ختام اجتماعاتها يومي 17 و 18 ذو القعدة 1444هـ الموافق 6 و7 يونيو 2023م في مدينة بوزنيقة بالمملكة المغربية الشقيقة.

إنجاز الحوار:

وقالت :” تشيد المملكة بجهود المملكة المغربية الشقيقة في إنجاح الحوار والتوافق الهامّين الذي تم التوصل إليهما، بهدف تحقيق التسوية السياسية في ليبيا الشقيقة، معربةً عن أملها في توقيع الأطراف الليبية بشكلٍ رسمي على القوانين الانتخابية، كخطوة مهمة نحو إنهاء الأزمة وتعزيز الأمن والاستقرار فيها، وحرصها على أن تكون ليبيا دولة فاعلة ومُؤثرة في مُحيطها العربي والإقليمي والدولي، وتحقيق تطلعات الشعب الليبي الشقيق نحو التنمية والازدهار”.

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الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية المغرب انتخابات البرلمان انتخابات الرئاسة ليبيا

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