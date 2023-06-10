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ضمن مبادرة “طريق مكة”.. حجاج ماليزيون يغادرون مطار كوالالمبور إلى الأراضي المقدسة
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ضمن مبادرة “طريق مكة”.. حجاج ماليزيون يغادرون مطار كوالالمبور إلى الأراضي المقدسة

ضمن مبادرة “طريق مكة”.. حجاج ماليزيون يغادرون مطار كوالالمبور إلى الأراضي المقدسة

ضمن مبادرة “طريق مكة”.. حجاج ماليزيون يغادرون مطار كوالالمبور إلى الأراضي المقدسة
٠٢:٢٨:٥٥ م، السبت، ٢١ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٠ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل- واس:

تواصل مبادرة طريق مكة أعمالها في صالة المغادرة بمطار كوالالمبور الدولي لخدمة ضيوف الرحمن في مملكة ماليزيا من خلال تسهيل إجراءات سفرهم إلى المملكة لأداء مناسك حج هذا العام 1444 هـ.

مبادرة “طريق مكة”:

وتهدف مبادرة “طريق مكة” إلى استقبال ضيوف الرحمن، وإنهاء إجراءاتهم من بلدانهم بسهولة ويسر، بدءًا من إصدار التأشيرة إلكترونيًّا وأخذ الخصائص الحيوية، ومرورًا بإنهاء إجراءات الجوازات في مطار بلد المغادرة، بعد التحقق من توافر الاشتراطات الصحية.

كما تهدف إلى ترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة، وعند وصولهم ينتقلون مباشرة إلى الحافلات لإيصالهم إلى مقار إقامتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بمسارات مخصصة؛ في حين تتولى الجهات المختصة إيصال أمتعتهم إلى مساكنهم.

يشار إلى أن وزارة الداخلية تنفذ مبادرة “طريق مكة” ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية 2030 للعام الخامس في (7) دول هي: المغرب، وإندونيسيا، وماليزيا، وباكستان، وبنجلاديش، ولأول مرة في جمهوريتي تركيا وكوت ديفوار.

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الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية طريق مكة ماليزيا مبادرة طريق مكة

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