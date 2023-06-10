أسعار الذهب تتراجع في الأسواق المحلية

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سجلت أسعار الذهب، اليوم السبت، تراجعا في أسواق المملكة، مقارنة بما كما كانت عليه أمس الجمعة.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 236.54 ريال، وسجل الجرام عيار 22 سعر 216.83 ريال.

جرام الذهب عيار 21

أما جرام الذهب عيار 21 فبلغ سعره 206.98 ريال، بعد أن سجل 207.20 ريالات أمس الجمعة، فيما بلغ سعر الجرام عيار 18 نحو 177.41، وعيار 14 بـ 137.98، وعيار 12 سجل 118.27 ريال.

وبلغ سعر أوقية الذهب 7356 ريالاً داخل المملكة، فيما بلغ سعر جنيه الذهب نحو 1656 ريالاً، وسعر كيلو الذهب نحو 236.539 ريال.

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وبلغ سعر جرام الذهب، أمس الجمعة، عيار 24 نحو 236.79 ريال، وسجل الجرام عيار 22 سعر 217.06 ريال.

أما جرام الذهب عيار 21 فبلغ سعره 207.20 ريال، وبلغ سعر الجرام عيار 18 نحو 177.60، وعيار 14 بـ 138.13، وعيار 12 سجل 118.40 ريال.

وبلغ سعر أوقية الذهب 7364 ريالاً داخل المملكة ، فيما بلغ سعر جنيه الذهب نحو 1658 ريالاً، وسعر كيلو الذهب نحو 236.793 ريال.