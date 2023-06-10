وزارة الخارجية تُعزي الصومال في ضحايا الانفجار

تواصل- واس:

أعربت وزارة الخارجية عن بالغ التعازي وصادق المواساة لجمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، إثر انفجار ذخائر جنوبي العاصمة مقديشو وتسبب في وفاة وإصابة عددٍ من المدنيين.

تضامن المملكة:

وعبرت الوزارة عن تضامن المملكة مع حكومة وشعب الصومال الشقيق في هذا المصاب، راجية للمصابين الشفاء العاجل.

انفجار بالصومال:

وكان العشرات قد لقوا مصرعهم، ومعظمهم من الأطفال، كما أصيب آخرون في انفجار بالصومال.

وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية الصومالية، فقد تسبب انفجار قذيفة هاون قرب مدينة قوريولي في إقليم شبيلي السفلي بالصومال في مقتل حوالي 27 شخصًا معظمهم من الأطفال وإصابة 53 آخرين.

تنظيم القاعدة والجيش:

يذكر أنه قبل أيام قضت وحدات من الجيش الصومالي على أكثر من 20 عنصرًا من مليشيات الخوارج المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي.

وتمت الحملة خلال عمليات عسكرية في منطقة محمد حسن، التي تبعد حوالي 35 كيلومترًا جنوب مدينة بلدوين بوسط البلاد.

وأكد وزير الدولة في وزارة النقل بمحافظ هيرشبيلي فارح محمد حسن، حينها أن عناصر المليشيات تسللت إلى المنطقة.

كما قامت قوات الجيش الوطني وأهالي المنطقة بالتصديّ للهجوم، مشيرًا إلى أن الجيش الصومالي يواصل عملياته ضد المتطرفين في المناطق القليلة التي يتحصنون فيها بعيدا عن أعين الأمن.

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