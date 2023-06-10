اليورو يتراجع.. أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

تواصل – فريق التحرير:

ترصد صحيفة “تواصل” الإلكترونية، أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال، اليوم السبت، وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال، 3.75، في حين بلغ سعر اليورو 4.03. أسعار العملات اليوم وجاءت أسعار العملات أمام الريال، اليوم، كالآتي: درهم إماراتي 1.02 دينار بحريني 9.94 دينار كويتي 12.20 ريال عماني 9.74 ريال قطري 1.03 جنيه إسترليني 4.71 فرنك سويسري 4.15

اقرأ أيضا:

اليورو يسجل 4.04.. أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال

اليورو يهبط لـ 4.01.. أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال

أسعار العملات أمس

وسجل سعر الدولار الأمريكي أمس الجمعة، مقابل الريال، 3.75، في حين بلغ سعر اليورو 4.04.

وجاءت أسعار العملات أمام الريال، أمس ، كالآتي:

درهم إماراتي 1.02

دينار بحريني 9.95

دينار كويتي 12.21

ريال عماني 9.74

ريال قطري 1.03

جنيه إسترليني 4.72

فرنك سويسري 4.16

اقرأ أيضا:

ارتفاع اليورو والإسترليني.. أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال

وفي سياق متصل، تراجع الدولار أمام اليورو والين، يوم الأربعاء الماضي، مع ترقب المستثمرين لصدور بيانات التضخم الأمريكية لشهر مايو، يوم الثلاثاء المقبل، وكذلك قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة في اليوم التالي.