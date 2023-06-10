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الكشف عن أعلى وأدنى درجة حرارة اليوم بالمملكة
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الكشف عن أعلى وأدنى درجة حرارة اليوم بالمملكة

الكشف عن أعلى وأدنى درجة حرارة اليوم بالمملكة

الكشف عن أعلى وأدنى درجة حرارة اليوم بالمملكة
٠١:٥٤:٢١ م، السبت، ٢١ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٠ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد، درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم السبت، على بعض مدن المملكة.

الأعلى حرارة:

وتوقع “الأرصاد” أن تسجل مكة المكرمة أعلى درجة حرارة بـ 45 درجة، فيما تسجل مدينة أبها أدنى درجة حرارة بـ19 درجة مئوية.

درجات الحرارة الكبرى:

وذكر مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالآتي: مكة المكرمة 45 درجة مئوية، الأحساء وينبع 44، المدينة المنورة والخرج 43، الرياض والدمام وبريدة والعلا ورفحاء 42 درجة مئوية.

كما تبلغ درجات الحرارة الكبرى على مدن جدة وعرعر وسكاكا والمجمعة 40 درجة مئوية، تبوك وحائل وجازان ونجران 39، طريف والوجه والقريات 35، الباحة والطائف 34 درجة مئوية.

الحرارة الصغرى:

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فهي كالآتي: أبها 19 درجة مئوية، الطائف والباحة 22، عرعر وسكاكا ونجران وطريف والقريات 25، حائل وتبوك والعلا 26، الرياض والوجه والدمام 29، المدينة المنورة وجازان 30، جدة والأحساء 31، مكة المكرمة 33 درجة مئوية.

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الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية الارصاد درجات الحرارة مكة

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