الزكاة والضريبة توضح آلية استيراد الأجهزة المعفاة من الرسوم

تواصل – فريق التحرير:

أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، الإجراءات والرسوم للسلعة المستوردة.

كما أفادت بأنه يسمح بإستيراد جهازين كحد أقصى، علماً بأن أجهزة الجوال معفاة من الرسوم الجمركية.

التعريفة الجمركية وأرشدت الهيئة بضرورة الاطلاع على التعريفة الجمركية المتكاملة، وتضمنت ​التحديثات التي طرأت على بنود وعناوين السلع في التعريفة الجمركية، والتي يجري تطبيقها والعمل بها ابتداءً من 1 يناير 2023م، وذبك من خلال الرابط ( هنا ).

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وفي وقت سابق، تفاعل حساب هيئة الزكاة والضريبة مع سؤال أحد المستفيدين بشأن الإيميل، ونشر المستفيد بعض التغريدات متسائلاً: “هل الإيميل حقيقي أم لا؟”.

ضرورة أخذ الحيطة والحذر

وردًا على ذلك قال الحساب: عزيزي خالد، نود التنبيه على ضرورة أخذ الحيطة والحذر من الحسابات التي تدّعي التواصل باسم الهيئة”.

وأضاف: “يجب عدم دفع المبالغ والسداد إلا بعد التأكد من حسابك بموقعنا الإلكتروني وتطبيق ZATCA ، حيث إن الهيئة لا تقوم بطلب الدخول على روابط في رسائلها”.