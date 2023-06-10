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الإطاحة بمهربين في جدة وحائل والكشف عن جنسيتهما

الإطاحة بمهربين في جدة وحائل والكشف عن جنسيتهما

الإطاحة بمهربين في جدة وحائل والكشف عن جنسيتهما
٠١:٣٧:٢٠ م، السبت، ٢١ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٠ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل- واس:

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة حائل لترويجه مادة الامفيتامين المخدر.

إحالته للنيابة:

وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

شرطة جدة:

قبضت شرطة محافظة جدة على مقيمين من الجنسية اليمنية، لترويجهما مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقها وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.

التعاون الجهات الأمنية:

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة.

ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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الكلمات الدلالية:
جدة حائل مخدرات مهربين

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