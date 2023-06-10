تقويم التعليم: 4 اختبارات يطبق عليها الانحراف المعياري

تواصل – فريق التحرير:

أوضح حساب العناية بالمستفيدين التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنواع الاختبارات التي يطبق عليها الانحراف المعياري، أو “التصحيح المعياري”.

تطبيق الانحراف المعياري

جاء ذلك خلال الإجابة عن سؤال وجهه أحد المتابعين، حول الاختبارات التي يطبق عليها الانحراف المعياري، فيما أوضحت الهيئة أنها 4 اختبارات هي:

1- القدرات العامة

2- التحصيل الدراسي

3- القدرات العامة للجامعيين

4-القدرة المعرفية.

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التسجيل في اختبار التحصيل الاستثنائي

وفي وقت سابق، أتاحت هيئة تقويم التعليم والتدريب، التسجيل في اختبار التحصيل الدراسي الاستثنائي (الرقمي) لمن لم يسبق له دخول الاختبار ولا يوجد لديه نتيجة سابقة.

وحددت فترة التسجيل من: 4/6/2023 إلى 29/7/2023م، على أن يعقد الاختبار من 6/6/2023م حتى 31/7/2023م، بحسب ما أفادت خدمة “العناية بالمستفيدين” في موقع “تويتر”.

والاختبار التحصيلي واحد من الاختبارات التي يتم إجراؤها بإشراف هيئة التدريب والتعليم، ويتم التسجيل لإجرائه إلكترونيًا من خلال موقع قياس.

وتشمل الاختبارات، اختبار ستيب في اللغة الإنجليزية، واختبار القدرات لخريجي الجامعات.