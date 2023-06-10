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نهاية مرعبة.. لن تصدق ما فعله فيل مع فتاة قامت بتصويره (فيديو)
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نهاية مرعبة.. لن تصدق ما فعله فيل مع فتاة قامت بتصويره (فيديو)

نهاية مرعبة.. لن تصدق ما فعله فيل مع فتاة قامت بتصويره (فيديو)

نهاية مرعبة.. لن تصدق ما فعله فيل مع فتاة قامت بتصويره (فيديو)
٠١:٠٩:٤٣ م، السبت، ٢١ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٠ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، نهاية صادمة لفتاة قامت بتصوير أحد الأفيال.

الفيل يضرب فتاة:

ويظهر مقطع الفيديو عدد من زوار إحدى حدائق الحيوانات، الذين ظهروا في سعادة وهم يقومون بتصوير الفيل.

وأثناء انشغال الجميع بتصوير الفيل، فاجأهم جميعا، بتوجيه ضربة شديدة بخرطومه على وجه فتاة كانت تحمل هاتفها النقال لأجل تصوير الفيل.

الفيل ووحيد القرن:

كما وثق مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي صراعا داميا بين أحد الأفيال ووحيد القرن.

وبحسب الفيديو المتداول، فقد ظهر الفيل، وهو  يطعن وحيد القرن بأنيابه المميتة.

ويظهر الفيديو وحيد القرن وهو يقف وجها لوجه أمام الفيل الذي لم يعبأ به، حيث طرحه أرضه وضربه بأنيابه، ما دفع وحيد القرن للهروب من الفيل لينجو بحياته.

الفيل والزرافة:

وفي وقت سابق أظهر مقطع فيديو تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي تفوق الفيل على الزرافة بفارق  يصل إلى (3.2 متر) لصالح الفيل.

وبحسب الفيديو فإنه رغم أن الزرافة تُعتبر أطول حيوان على كوكبنا وتستطيع التقاط الأشياء من ارتفاع (6.3 متر) إلا أن الفيل يستطيع التغلب عليها من هذه الناحية.

ويظهر الفيديو وقوف الفيل على قدميه الخلفيتين ورفع خرطومه للأعلى حتى يصل إلى ارتفاع (9.5 متر).

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الكلمات الدلالية:
تصوير الفيل ضرب فتاة فيل زرافة وحيد القرن

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