الحالة “مؤهل” والآن “لا يوجد” ما الحل؟.. حساب المواطن يرد

تواصل – فريق التحرير:

رد برنامج حساب المواطن على سؤال أحد المستفيدين من الدعم، والذي كانت حالته “مؤهل” ثم تحولت إلى “لا يوجد”، متسائلًا عن السبب.

حساب المواطن:

وتفاعل حساب “خدمة المستفيدين” التابع لبرنامج حساب المواطن على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وأوضح أن :” حالة الدفعة (لا يوجد) تعني بأن إجمالي دخل المستفيد والتابعين (في حال وجود تابعين) تجاوز الحد المانع للدعم، ويمكنك احتساب ومعرفة قيمة استحقاقك باستخدام حاسبة الدعم وذلك عبر الرابط http://portal.ca.gov.sa“.

استمرار الدعم الإضافي:

كشف حساب المواطن عن استمرار الدعم الإضافي حتى شهر يوليو المقبل بناءً على الأمر الملكي بتمديده لمدة أربعة أشهر إضافية.

وقالت “خدمة المستفيدين” عبر حسابها في موقع “تويتر”: “تنفيذًا للتوجيه الكريم سيستمر الدعم الإضافي المقدم من البرنامج حتى دفعة شهر يوليو 2023”.

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الدعم الإضافي

وفي الرابع من يوليو 2022، صدر توجيه ملكي بتخصيص مبلغ 20 مليار ريال منها ثمانية مليارات ريال كدعم مالي إضافي للمستفيدين من برنامج “حساب المواطن” لنهاية العام المالي 2022.

على ضوء القرار الذي يستهدف التخفيف عن كاهل المواطن، تم إعادة فتح التسجيل مجددًا في برنامج “حساب المواطن.

وفي يناير 2023، تم تمديد الدعم الإضافي لمدة ثلاثة أشهر تستمر حتى شهر مارس. وكان من المقرر التوقف عن صرف الدعم الإضافي ابتدءًا من هذا الشهر، إلا أنه مع إيداع الدفعة الجديدة من حساب المواطن، وجه خادم الحرمين بتمديده.

وسيتواصل تقديم الدعم الإضافي المؤقت للمستفيدين منه لمدة أربعة أشهر، وحتى دفعة يوليوالمقبل، إى جانب إعادة فتح التسجيل به وفق الضوابط المعلنة مسبقًا.

كم الدعم الإضافي؟

يتم توزيع الدعم على المستحقين من برنامج حساب المواطن كما يلي:

-إضافة مبلغ 720 ريالاً لـ رب الأسرة.

-كل تابع أكبر من 18 عامًا يحصل على 360 ريالاً.

-التابع الأقل من 18 عامًا يحصل على 215 ريالاً.

موعد إيداع دفعة يونيو

وفي إفادة سابقة، حدد حساب المواطن، الحادي عشر من الشهر المقبل، موعدًا لصرف الدفعة 67 – شهر يونيو.

وقالت “خدمة المستفيدين” ردًا على استفسار بهذا الخصوص: “لم تصدر مبالغ الدعم لدفعة شهر “يونيو” وفي حال انطبقت عليك معايير الاستحقاق سيشملك الدعم بتاريخ “11 يونيو”.