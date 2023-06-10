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توضيح مهم من “الصحة” حول المنشآت الصحية العسكرية والتعليمية
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توضيح مهم من “الصحة” حول المنشآت الصحية العسكرية والتعليمية

توضيح مهم من “الصحة” حول المنشآت الصحية العسكرية والتعليمية

توضيح مهم من “الصحة” حول المنشآت الصحية العسكرية والتعليمية
٠١:١٦:٤١ م، السبت، ٢١ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٠ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أجاب حساب “الصحة 937″، عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عن سؤال وجهه أحد المتابعين، حول تبعية أحد المستفيات إلى وزارة الصحة.

تلقي الخدمات الصحية

وقال المتابع: “هل مستشفى الملك فهد التعليمي تابع لوزاره الصحة؟ وإذا كان لا، فلأي وزارة يتبع”.

وجاءت إجابة “الصحة” بأن: المنشآت الصحية العسكرية وكذلك التعليمية غير تابعة لوزارة الصحة، وفي حال رغبتك بتلقي الخدمة في المنشآت الصحية التابعة لوزارة الصحة يمكنك حجز موعد من خلال تطبيق صحتي او التواصل مع الرقم المجاني 937

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أهمية النوم والمشي

وفي سياق مواز، نشرت وزارة الصحة “إنفوجراف” للتوضيح بأهمية النوم والمشي وتأثيرهما الإيجابي على الدماغ.

وقالت الوزارة إن كثرة الجلوس تضعف صحة دماغك، مضيفة: “الوقوف والتحرك لمدة دقيقتين فقط كل نصف ساعة يمنع تراجع معدل تدفق الدم إلى الدماغ أو ارتفاعه”

وأشارت إلى أن النوم الكافي يقوي صحة دماغك، متابعة: يُفرز في النوم بروتين يساعد على منع تراكم المواد السامة, وبالتالي تقل ـورة الإصابة بأمراض الدماغ.

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