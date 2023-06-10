بعد سقوطه بالأكاديمية الجوية.. سقطة جديدة لبايدن

تواصل- فريق التحرير:

أظهر مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، تعرض الرئيس الأمريكي جو بايدن، لموقف محرج مجددا.

بايدن يبدو حائرا:

وأظهر الفيديو الرئيس الأمريكي، وهو يبدو تائها بعد انتهاء مؤتمر، حيث سار في الاتجاه الخطأ أثناء مغادرته بعد انتهاء كلمته.

وبحسب الفيديو فقد تدخل أحد مساعديه، وقام بتوجيهه إلى السير في الاتجاه الصحيح .

وأثار الفيديو حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي وأشار مغردون إلى أن ما حدث يضاف إلى مواقف أخرى ظهر خلالها بايدن تائها.

وأيضا قيامه بتصرفات غريبة ومنها مد يده والسلام على شخص غير موجود وظهوره كأنه ‏يصافح الهواء .

سقوطه في الأكاديمية الجوية:

وكان آخر هذه المواقف سقوطه بشكل مفاجئ على خشبة المسرح في حفل تخرج أكاديمية القوات الجوية.

والعام الماضي تعثر أيضا الرئيس الأمريكي جو بايدن بعد أن داس على شيء على خشبة المسرح، وذلك خلال إلقائه خطابا في ولاية نيويورك.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي حينها مقطع فيديو لبايدن، وهو يلقي كلمة خلال مشاركته في حدث انتخابي داعم لحاكمة ولاية نيويورك الحالية كاثي هوكول.

وأظهرت اللقطات بايدن وهو يسير ويتكلم على خشبة المسرح عن خفض تكلفة الأدوية الموصوفة لكبار السن، وفي إحدى اللقطات يفقد توازنه ويبدو أنه داس على شيء ما.

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