تلحق ضررا بالغا بالمعدة.. ماذا تعرف عن شرب القهوة بالحليب؟

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يعتبر مشروب القهوة بالحليب من المشروبات المنتشرة والمحببة لدى الجميع لكن هناك بعض المخاطر من هذا المشروب.

شرب القهوة بالحليب:

خبيرة التغذية الروسية، الدكتورة ناتاليا كروغلوفا، أوضحت أن مواضيع في الإنترنت تؤكد ضرر شرب القهوة بالحليب، لأنه لا يصح الجمع بين مواد “رابطة” في القهوة وبروتين الكازيين في الحليب.

وأضافت أنه ينتج عن جمع المادتين مع بعض مادة تمتص في الأمعاء بصعوبة وتلحق الضرر بالمعدة.

وتابعت في حديثها لوسائل إعلام روسية قائلة: “تحتوي القهوة على مضادات الأكسدة وعند تناولها باعتدال تؤثر إيجابيا في الجهاز العصبي المركزي والجهاز الهضمي وهي عامل للوقاية من بعض أنواع السرطان”.

ونصحت الخبيرة بعدم تناول أكثر من 2-3 أكواب من القهوة بالحليب في اليوم، مع وجوب اختيار نسبة الدسم في الحليب الملائمة لكل شخص.

ونوهت أنه في حالة وجود مشكلات في الجهاز الهضمي فإن تناول القهوة بالحليب يصبح أفضل من تناول القهوة وحدها.

وعندما يدور الحديث عن القهوة بالحليب، تختلف آراء الخبراء، فمنهم من يعتبر أن شرب القهوة بالحليب مضر للصحة لأن هذا المشروب لا يحتوي على مضادات الأكسدة وحتى يؤثر سلبا في صحة المعدة.