أغرب عجائب الزعيم.. قرار جديد بكوريا الشمالية بشأن التخلص من الحياة

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أظهرت البيانات في كوريا الشمالية ارتفاعًا قياسيا في الأرقام، بشأن التخلص من الحياة ، حيث أمر زعيم كوريا الشمالية مواطنيه بالتوقف عن ذلك.

زعيم كوريا الشمالية:

وبحسب موقع ” سي إن بي سي” فقد أصدر زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون أمرًا سريًا للسلطات المحلية يحظر التخلص من الحياة في البلاد.

ووصف الزعيم أن التخلص من الحياة، عمل من أعمال الخيانة، وأن المسؤولين الحكوميين سيُحاسبون بشكل مشترك على فشلهم في منع الناس من قتل أنفسهم.

وكانت المخابرات الوطنية في كوريا الجنوبية قد كشفت في مايو الماضي ، أن حالات قتل النفس قد زادت بنحو 40% عن العام السابق.

من الصعب التأكد من العدد الدقيق لحالات التخلص من الحياة في كوريا الشمالية، لأن النظام نادرًا ما يقدم تقارير دقيقة عن المشكلات في البلاد.

معسكر عمل لمدة 6 أشهر:

وفي مارس الماضي تلقى أولياء الأمور في كوريا الشمالية، تحذيرا من عواقب قاسية تترتب على من يسمح لأولاده بمشاهدة أفلام هوليوود الأمريكية.

وحسب تقرير لإذاعة آسيا الحرة حينها ، تلقى الأهالي في كوريا الشمالية، إخطارات، بعدم تسامح السلطات مع الذين يسمحون لأولادهم بمشاهدة أي محتوى غربي.

وأوضحت أنه سيتم إرسال والد الطفل الذي يتم ضبطه وهو يشاهد أفلاما أو برامج تلفزيونية أجنبية، إلى معسكر عمل لمدة ستة أشهر، إضافة إلى عمل أطفالهم العمل في الخدمات الاجتماعية لمدة خمس سنوات.

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