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عاجل.. انفجار في مصنع للصواريخ بتركيا (فيديو)
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عاجل.. انفجار في مصنع للصواريخ بتركيا (فيديو)

عاجل.. انفجار في مصنع للصواريخ بتركيا (فيديو)

عاجل.. انفجار في مصنع للصواريخ بتركيا (فيديو)
١١:٢٣:٠٠ ص، السبت، ٢١ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٠ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت وزارة الدفاع التركية وفاة 5 عمال وإصابة آخرين إثر انفجار في مصنع للصواريخ والمتفجرات في منطقة ألمداغ بأنقرة.

ولم تتعامل حتى الآن السلطات التركية مع الحادث على أنه حادث عرضي انتظارا لنتائج التحقيقات.

انفجار في مصنع للصواريخ بتركيا:

وكشفت وسائل إعلام تركية عن وقوع انفجار في مصنع  للصواريخ والمتفجرات بالعاصمة التركية أنقرة، حيث أفادت وكالة “إخلاص” التركية بوقوع انفجار في ساعات الصباح في مصنع MKE للصواريخ والمتفجرات في منطقة المداغ في أنقرة.

وأوضحت أن الانفجار أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في الانفجار الذي وقع في قسم الإنتاج بالمصنع، حيث تصاعد الدخان فوق المصنع بعد الانفجار.

ونوهت أنه تم إرسال عدد كبير من رجال الشرطة والإسعاف وإدارة الطوارئ ورجال الإطفاء إلى مكان الحادث.

يأتي هذا في الوقت الذي يواصل رجال الإطفاء في أنقرة جهودهم في البحث والإنقاذ داخل المصنع.

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الكلمات الدلالية:
ألمداغ أنقرة انفجار مصنع للصواريخ وزارة الدفاع التركية

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