أمطار غزيرة وعواصف رعدية على المدينة وعسير وتبوك حتى هذا الموعد
تواصل- فريق التحرير:
حذّر المركز الوطني للأرصاد عن عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على منطقة عسير حتى الساعة 9 مساءً.
أمطار على عسير:
وتشمل الحالة عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على (أبها، أحد رفيدة، الحرجة، الربوعة، خميس شميط، سراة عبيدة، ظهران الجنوب، النماص، بلقرن، تنومة، المجاردة، بارق، رجال ألمع، محايل).
المدينة المنورة:
بينما نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليومي عن حالة الطقس لهذا اليوم السبت – بمشيئة الله – والتي تضمنت رياحا نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة ، وتشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنيا في مدى الرؤية .
وبين المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات وادي الفرع والعلا والعيص وخيبر والحناكية والمهد ، بدأت الساعة الـ 9 صباحا وتستمر حتى الساعة الـ 6 مساء اليوم .
رياح نشطة على تبوك:
أيضا نبّه المركز الوطني من أتربة مثارة على منطقة تبوك، تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وشبة انعدام في الرؤية، على تبوك ومحافظة تيماء.
ونوه المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الثامنة مساءً.
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