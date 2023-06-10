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أمطار غزيرة وعواصف رعدية على المدينة وعسير وتبوك حتى هذا الموعد
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أمطار غزيرة وعواصف رعدية على المدينة وعسير وتبوك حتى هذا الموعد

أمطار غزيرة وعواصف رعدية على المدينة وعسير وتبوك حتى هذا الموعد

أمطار غزيرة وعواصف رعدية على المدينة وعسير وتبوك حتى هذا الموعد
١١:١٤:٤٦ ص، السبت، ٢١ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٠ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

حذّر المركز الوطني للأرصاد عن عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على منطقة عسير حتى الساعة 9 مساءً.

أمطار على عسير:

وتشمل الحالة عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على (أبها، أحد رفيدة، الحرجة، الربوعة، خميس شميط، سراة عبيدة، ظهران الجنوب، النماص، بلقرن، تنومة، المجاردة، بارق، رجال ألمع، محايل).

المدينة المنورة:

بينما نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليومي عن حالة الطقس لهذا اليوم السبت – بمشيئة الله – والتي تضمنت رياحا نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة ، وتشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنيا في مدى الرؤية .

وبين المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات وادي الفرع والعلا والعيص وخيبر والحناكية والمهد ، بدأت الساعة الـ 9 صباحا وتستمر حتى الساعة الـ 6 مساء اليوم .

رياح نشطة على تبوك:

أيضا نبّه المركز الوطني من أتربة مثارة على منطقة تبوك، تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وشبة انعدام في الرؤية، على تبوك ومحافظة تيماء.

ونوه المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الثامنة مساءً.

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