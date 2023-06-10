أمطار غزيرة وعواصف رعدية على المدينة وعسير وتبوك حتى هذا الموعد

تواصل- فريق التحرير:

حذّر المركز الوطني للأرصاد عن عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على منطقة عسير حتى الساعة 9 مساءً.

أمطار على عسير:

وتشمل الحالة عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على (أبها، أحد رفيدة، الحرجة، الربوعة، خميس شميط، سراة عبيدة، ظهران الجنوب، النماص، بلقرن، تنومة، المجاردة، بارق، رجال ألمع، محايل).

المدينة المنورة:

بينما نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليومي عن حالة الطقس لهذا اليوم السبت – بمشيئة الله – والتي تضمنت رياحا نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة ، وتشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنيا في مدى الرؤية .

وبين المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات وادي الفرع والعلا والعيص وخيبر والحناكية والمهد ، بدأت الساعة الـ 9 صباحا وتستمر حتى الساعة الـ 6 مساء اليوم .

رياح نشطة على تبوك:

أيضا نبّه المركز الوطني من أتربة مثارة على منطقة تبوك، تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وشبة انعدام في الرؤية، على تبوك ومحافظة تيماء.

ونوه المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الثامنة مساءً.

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