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تصادم طائرتين.. ماذا حدث في مطار هانيدا بطوكيو؟
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تصادم طائرتين.. ماذا حدث في مطار هانيدا بطوكيو؟

تصادم طائرتين.. ماذا حدث في مطار هانيدا بطوكيو؟

تصادم طائرتين.. ماذا حدث في مطار هانيدا بطوكيو؟
١٠:٤٧:٥٦ ص، السبت، ٢١ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٠ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

تسبب اصطدام بين طائرتين في مطار هانيدا بطوكيو، صباح اليوم السبت، في إغلاق مؤقت لأحد المدارج الأربعة.

تصادم طائرتين في طوكيو:

وبحسب وسائل إعلام، فقد وقع الحادث على ممر لسيارات الأجرة في حوالي الساعة 11 صباحا بالتوقيت المحلي، ولم يتم الإعلان عن أي إصابات أو خسائر بشرية.

وأفادت الوزارة وإدارة الإطفاء في طوكيو، أن الطائرتين المعنيتين كانتا تديرهما الخطوط الجوية التايلاندية وشركة إيفا إيروايز التايوانية.

وذكر أحد الركاب كان على متن رحلة طيران إيفا أنه حدث ارتطام أثناء انتظار الطائرة المغادرة.

وأوضح الراكب في تصريحاته أن جزءا من جناح طائرة الخطوط الجوية التايلاندية تحطم.

وقد  أعيد فتح المدرج A، الذي يبلغ ارتفاعه 3000 متر، فيما تسبب ذلك بتأخر بعض الرحلات الجوية.

يذكر أن حوالي 260 راكبا والطاقم كانوا على متن طائرة الخطوط الجوية التايلاندية.

فيما  كان حوالي 200 على متن طائرة إيفا إيروايز، وفقا لوزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة.

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المدرجات تصادم طائرتين طوكيو عدد الركاب متن الطائرة مطار هانيدا

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