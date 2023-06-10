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التدليك لمدة ساعة يوميا.. ماذا تعرف عن علاج “خشونة الركبة” بالطب البديل؟
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التدليك لمدة ساعة يوميا.. ماذا تعرف عن علاج “خشونة الركبة” بالطب البديل؟

التدليك لمدة ساعة يوميا.. ماذا تعرف عن علاج “خشونة الركبة” بالطب البديل؟

التدليك لمدة ساعة يوميا.. ماذا تعرف عن علاج “خشونة الركبة” بالطب البديل؟
١٠:١٢:٤١ ص، السبت، ٢١ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٠ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

يعتبر مرض خشونة الركبة، أو الفصال العظمي في الركب حالة مرضية يصاب فيها الشخص بنوع من التحلل والتفتت في الغضاريف التي توفر الدعامة المرنة بين عظام المفصل.

وتصبح فرص تلامس عظام المفصل في منطقة الركبة ، مع الوقت أعلى مع كل حركة وذلك نتيجة ترقق الفاصل الغضروفي.

ويتسبب هذا الاحتكاك الحاصل بألم وتورم وتصلب أو حتى بظهور النتوءات العظمية.

علاج خشونة الركبة:

وتوجد عدة طرق لعلاج خشونة الركبة، منها الدوائي ومنها الجراحي ومنها الطبيعي.

كما عدة أدوية قد تساعد على علاج خشونة الركبة، ولكن يجب عدم اللجوء لأي منها إلا في حال كان الطبيب قد وصفها لحالتك.

الطب البديل:

تساعد عدة طرق ووصفات طبيعية على علاج خشونة الركبة والتخفيف من أعراضها، وهذه أهمها:

1-استخدام الكمادات الباردة والساخنة حسب حالة المريض وشدة الألم لديه، وهي طرق وجد أنها كانت مجدية لدى عدد كبير من المرضى.

2- العلاج بالتدليك، وجدت بعض الدراسات أن التدليك لمدة ساعة واحدة أسبوعيًا قد يساعد على علاج خشونة الركبة وتخفيف الألم.

3- العلاج عن طريق الماء، هناك بعض التوصيات الطبية بخصوص ممارسة التمارين الرياضية في الماء وأن هذه الطريقة قد تكون مجدية لعلاج خشونة الركبة.

4- الحصول على قسط كافي من النوم، مع أن النوم مع ألم المفاصل قد يكون صعبًا ، إلا أن الحصول على قسط كافي من النوم هو أمر ضروري جدًا لعلاج خشونة الركبة.

5- خسارة الوزن الزائد، حتى بضعة كيلوغرامات فقط قد تكون كفيلة بتخفيف ألم الركبة وتورمها بشكل كبير.

6- ممارسة التمارين الرياضية، حيث  تساعد ممارسة التمارين الرياضية المناسبة التي تركز على العضلات المحيطة بمفصل الركبة على زيادة ثبات المفصل وتحسين مرونته والقدرة على تحريكه.

7- استخدام الطب البديل، مثل الوخز بالإبر.

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ألم المفاصل التدليك الطب البديل النوم الوخز بالإبر خشونة الركبة علاج خشونة الركبة ممارسة الرياضة

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