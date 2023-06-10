مستمر منذ 10 أيام.. حريق ضخم بعاصمة أوروبية وهذه هي الخسائر

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تعاني العاصمة الألمانية برلين من حريق في الغابات والذي اندلع منذ 10 أيام ولا يزال مستمرا.

حريق غابات في ألمانيا:

وفي التفاصيل أعلن مسؤولون ألمان حالة طوارئ كبيرة مع انتشار حريق غابات بشكل أكبر أمس الجمعة.

واشتعلت النيران في ساحة تدريب عسكرية سابقة جنوب برلين حيث تعرقل الذخائر غير المنفجرة عمل رجال الإطفاء.

ونقلت وسائل إعلام عن متحدث باسم إدارة الطوارئ مساء الجمعة إن الوضع يزداد سوءا فيما يتعلق بالحريق الذي بدأ قبل 10 أيام.

وأضاف أن هناك انتشارا كبيرا لرجال الإطفاء، حيث يوجد 100 من أفراد الطوارئ و18 سيارة إطفاء في مكان الحادث.

وعلى الرغم من مرور 10 أيام على مكافحة الحرائق، لم يكن هناك ارتياح كبير نظرا لأن الرياح الجديدة تسببت في تأجيج النيران.

واشتعلت النيران مرة أخرى في العديد من المناطق المحترقة، بحسب ما ذكره رئيس مكتب النظام العام في بلدية يوتربوج.

خسائر الحريق:

وتسبب الحريق في حرق 718 هكتارا من الأراضي، وانتشر إلى منطقة جديدة، مساحتها 10 هكتارات، باتجاه فرانكنفورد.

فيما أوضح المتحدث أن قوات الطوارئ ستتلقى الدعم من الشرطة الاتحادية والقوات المسلحة الاتحادية اليوم السبت، ثم ستدعم ثلاث مروحيات جهود مكافحة الحرائق.

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