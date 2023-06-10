رقم مفزع.. مقتل وإصابة 80 شخصا في انفجار مرعب بدولة عربية

تواصل- فريق التحرير:

لقي العشرات مصرعهم، معظمهم من الأطفال، كما أصيب آخرون في انفجار بالصومال.

انفجار بالصومال:

وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية الصومالية، فقد تسبب انفجار قذيفة هاون قرب مدينة قوريولي في إقليم شبيلي السفلي بالصومال في مقتل حوالي 27 شخصًا معظمهم من الأطفال وإصابة 53 آخرين.

يذكر أنه قبل أيام قضت وحدات من الجيش الصومالي على أكثر من 20 عنصرًا من مليشيات الخوارج المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي.

وتمت الحملة خلال عمليات عسكرية في منطقة محمد حسن، التي تبعد حوالي 35 كيلومترًا جنوب مدينة بلدوين بوسط البلاد.

وأكد وزير الدولة في وزارة النقل بمحافظ هيرشبيلي فارح محمد حسن، حينها أن عناصر المليشيات تسللت إلى المنطقة.

كما قامت قوات الجيش الوطني وأهالي المنطقة بالتصديّ للهجوم، مشيرًا إلى أن الجيش الصومالي يواصل عملياته ضد المتطرفين في المناطق القليلة التي يتحصنون فيها بعيدا عن أعين الأمن.

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