السبت، ٢١ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٠ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
رقم مفزع.. مقتل وإصابة 80 شخصا في انفجار مرعب بدولة عربية
ضبط أسلحة ومخدرات.. ضربة مفاجئة لـ 7 مواطنين بالرياض
منها مكة.. “الحصيني” يُحذر من طقس الـ 24 ساعة القادمة على 8 مناطق
خدمة اليوم.. 5 خطوات للاستعلام عن أحقية القيام بالحج
تنبيه متقدم لـ “الأرصاد” من أمطار ورياح وأتربة على هذه المناطق حتى المساء
السبت 21 ذو القعدة.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع مناطق المملكة

الرئيسية

 /

اهم الاخبار

 /

رقم مفزع.. مقتل وإصابة 80 شخصا في انفجار مرعب بدولة عربية

رقم مفزع.. مقتل وإصابة 80 شخصا في انفجار مرعب بدولة عربية

رقم مفزع.. مقتل وإصابة 80 شخصا في انفجار مرعب بدولة عربية
٠٩:٣٧:٢٧ ص، السبت، ٢١ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٠ يونيو ٢٠٢٣
0

تواصل- فريق التحرير:

لقي العشرات مصرعهم، معظمهم من الأطفال، كما أصيب آخرون في انفجار بالصومال.

انفجار بالصومال:

وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية الصومالية، فقد تسبب انفجار قذيفة هاون قرب مدينة قوريولي في إقليم شبيلي السفلي بالصومال في مقتل حوالي 27 شخصًا معظمهم من الأطفال وإصابة 53 آخرين.

يذكر أنه قبل أيام قضت وحدات من الجيش الصومالي على أكثر من 20 عنصرًا من مليشيات الخوارج المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي.

وتمت الحملة خلال عمليات عسكرية في منطقة محمد حسن، التي تبعد حوالي 35 كيلومترًا جنوب مدينة بلدوين بوسط البلاد.

وأكد وزير الدولة في وزارة النقل بمحافظ هيرشبيلي فارح محمد حسن، حينها أن عناصر المليشيات تسللت إلى المنطقة.

كما قامت قوات الجيش الوطني وأهالي المنطقة بالتصديّ للهجوم، مشيرًا إلى أن الجيش الصومالي يواصل عملياته ضد المتطرفين في المناطق القليلة التي يتحصنون فيها بعيدا عن أعين الأمن.

اقرأ أيضا:

21 قتيلا و100 ألف نازح جراء فيضانات الصومال

الكلمات الدلالية:
إقليم شبيلي الصومال انفجار قذيفة هاون قوات الجيش مقتل العشرات

مواد ذات صلة

المزيد
«المفتي»: مكافحة «القات» عمل جهادي

«المفتي»: مكافحة «القات» عمل جهادي

٠٦:٥٠ م، الأحد، ٢٦ مارس ٢٠١٧
هبوط اضطراري في مطار الكويت الدولي لرحلة طيران متجهة إلى حيدر آباد

هبوط اضطراري في مطار الكويت الدولي لرحلة طيران متجهة إلى حيدر آباد

٠٢:٠١ ص، الجمعة، ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٢
تعرَّف على طريقة حساب لائحة رسوم الخدمات البلدية

تعرَّف على طريقة حساب لائحة رسوم الخدمات البلدية

٠٨:٤٦ م، الأحد، ٠٦ نوفمبر ٢٠١٦
“ذبحة القيظ وجمرته”.. الزعاق يوضح موعد جني الثمار الصيفية (فيديو)

“ذبحة القيظ وجمرته”.. الزعاق يوضح موعد جني الثمار الصيفية (فيديو)

١٠:٥٠ ص، الثلاثاء، ٠٢ أغسطس ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *