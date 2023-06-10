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ضبط أسلحة ومخدرات.. ضربة مفاجئة لـ 7 مواطنين بالرياض

ضبط أسلحة ومخدرات.. ضربة مفاجئة لـ 7 مواطنين بالرياض

ضبط أسلحة ومخدرات.. ضربة مفاجئة لـ 7 مواطنين بالرياض
٠٩:١٢:٤٨ ص، السبت، ٢١ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٠ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل- واس:

داهمت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض موقعين اُتُخِذَا وكرَين لترويج المخدرات.

يأتي هذا استمرارًا لعمليات الحملة الأمنية للحرب على المخدرات بأنواعها وأشكالها كافة.

عملية أمنية بالرياض:

وقبضت الشرطة على (7) مواطنين في عملية أمنية ميدانية حاول فيها أحدهم الهروب بمركبته،وتم التعامل معه بحزم وإيقافه، وضُبِطَ في الموقعين (67,440) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، ومادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو) وكيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، وسلاحان ناريان وذخيرة حيّة ومبالغُ مالية.

وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.

وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية،و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa وستُعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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الكلمات الدلالية:
اسلحة شرطة الرياض مادة الحشيش مواطنين

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