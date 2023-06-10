منها مكة.. “الحصيني” يُحذر من طقس الـ 24 ساعة القادمة على 8 مناطق

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حذر خبير الطقس عبد العزيز الحصيني من طقس الـ 24 ساعة القادمة وأمطار غزيرة مع رياح على عدد من مناطق المملكة.

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أنه حسب مراصد الطقس فإنه يتوقع خلال 24 ساعة قادمة اعتبارًا من اليوم السبت وحتى صباح غد الأحد.

أمطار متفاوتة من مكان إلى أخر

وأضاف أن يتوقع أمطار متفاوتة من مكان إلى أخر من خفيفة إلى متوسطة وحبات برد،

على أجزاء مناطق الباحة وعسير وجازان وتبوك والجوف والحدود الشمالية وجنوب منطقة مكة.

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وبين أن الحالة تمتد إلى اليمن وعُمان تسبق برياح نشطة مغبرة وهي رياح هابطة ورياح على أجزاء من الشرقية ودول الخليج والتغيير وارد لأنها توقعات.

ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة

في الوقت نفسه، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يطرأ ارتفاع ملموس في درجات الحرارة.

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وأضاف المركز أن هذه الحالة تكون على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، والمنطقة الشرقية.

أمطار رعدية على 8 مناطق

في حين ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية،

تمتد الحالة إلى جازان وعسير والباحة، ومكة والمدينة.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة.

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وشدد على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هطول الأمطار والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعـات المائية والأودية.