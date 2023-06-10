السبت، ٢١ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٠ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
منها مكة.. “الحصيني” يُحذر من طقس الـ 24 ساعة القادمة على 8 مناطق
خدمة اليوم.. 5 خطوات للاستعلام عن أحقية القيام بالحج
تنبيه متقدم لـ “الأرصاد” من أمطار ورياح وأتربة على هذه المناطق حتى المساء
السبت 21 ذو القعدة.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع مناطق المملكة
شاهد.. الكعبة المشرفة بعد رفع ثوبها استعدادًا لموسم الحج
التقديم يبدأ اليوم.. ديوان المظالم يطرح 73 وظيفة شاغرة عن طريق “جدارات”

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

خدمة اليوم.. 5 خطوات للاستعلام عن أحقية القيام بالحج

خدمة اليوم.. 5 خطوات للاستعلام عن أحقية القيام بالحج

خدمة اليوم.. 5 خطوات للاستعلام عن أحقية القيام بالحج
٠٣:١٢:٢٥ ص، السبت، ٢١ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٠ يونيو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، اليوم السبت، أهم وأيسر الخطوات للاستعلام عن أحقية القيام بالحج.

وأوضحت المديرية العامة للجوازات، أن هذه الخدمة الإلكترونية تقدمها لتمكين المستفيد من الاستعلام عن أحقيته في تأدية الحج، عبر هذه الخطوات:

* الخطوات:

1 – سجل الدخول إلى بوابة “أبشر”.

2 – اذهب إلى الاستعلامات الإلكترونية- الجوازات.

3 – انقر على الاستعلام العام عن أحقية القيام بالحج.

4 – أدخل رقم الهوية والرمز المرئي.

5 – انقر على “عرض”.

* المتطلبات:

– أن يحمل المقيم إقامة سارية المفعول.

* خدمة العملاء:

وأشارت “خدمة العملاء” إلى أن الاستفسار عن هذه الخدمة، متاح من خلال ساعات العمل اليومية والتي تبدأ من الساعة الـ 7:30 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 2:30 مساءً.

وأكدت أن الاتصال يكون عن طريق هذا الرقم ” 992″، وأنها تتلقى استفسارات المستخدمين، والشكاوى والاستفسارات، والتواصل مع فريق الدعم عن طريق البريد الإلكتروني.

اقرأ أيضًا:

شاهد.. الكعبة المشرفة بعد رفع ثوبها استعدادًا لموسم الحج

لأداء المناسك بسهولة ويسر.. كيف تزيد لياقتك البدنية قبل الحج؟

غدا.. بدء الاختبارات النهائية في هذه المدارس بعد تقديمها بسبب موسم الحج

الكلمات الدلالية:
أحقية القيام بالحج أخبار السعودية الجوازات الحج والعمرة خدمة اليوم خطوات الاستعلام موسم الحج

مواد ذات صلة

المزيد
«الحوثيون» ينسحبون من صعدة

«الحوثيون» ينسحبون من صعدة

٠٤:١٤ م، الجمعة، ١٥ مايو ٢٠١٥
«العقاري» يستحدث برامج لإقراض 413 ألف منتظر بـ206 مليارات ريال

«العقاري» يستحدث برامج لإقراض 413 ألف منتظر بـ206 مليارات ريال

١٠:٤٥ ص، الأحد، ١٥ يناير ٢٠١٧
«دعوي الضبيعة» يطرح 3 مشاريع خيرية للمساهمة

«دعوي الضبيعة» يطرح 3 مشاريع خيرية للمساهمة

٠٧:٤٣ م، الثلاثاء، ٢٣ أغسطس ٢٠١٦
حظر مؤقت لاستيراد الطيور الحية من تونس وبولندا

حظر مؤقت لاستيراد الطيور الحية من تونس وبولندا

٠٥:٠٩ م، الخميس، ١٥ ديسمبر ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *