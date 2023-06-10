خدمة اليوم.. 5 خطوات للاستعلام عن أحقية القيام بالحج

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، اليوم السبت، أهم وأيسر الخطوات للاستعلام عن أحقية القيام بالحج.

وأوضحت المديرية العامة للجوازات، أن هذه الخدمة الإلكترونية تقدمها لتمكين المستفيد من الاستعلام عن أحقيته في تأدية الحج، عبر هذه الخطوات:

* الخطوات:

1 – سجل الدخول إلى بوابة “أبشر”.

2 – اذهب إلى الاستعلامات الإلكترونية- الجوازات.

3 – انقر على الاستعلام العام عن أحقية القيام بالحج.

4 – أدخل رقم الهوية والرمز المرئي.

5 – انقر على “عرض”.

* المتطلبات:

– أن يحمل المقيم إقامة سارية المفعول.

* خدمة العملاء:

وأشارت “خدمة العملاء” إلى أن الاستفسار عن هذه الخدمة، متاح من خلال ساعات العمل اليومية والتي تبدأ من الساعة الـ 7:30 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 2:30 مساءً.

وأكدت أن الاتصال يكون عن طريق هذا الرقم ” 992″، وأنها تتلقى استفسارات المستخدمين، والشكاوى والاستفسارات، والتواصل مع فريق الدعم عن طريق البريد الإلكتروني.

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