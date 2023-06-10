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تنبيه متقدم لـ “الأرصاد” من أمطار ورياح وأتربة على هذه المناطق حتى المساء

تنبيه متقدم لـ “الأرصاد” من أمطار ورياح وأتربة على هذه المناطق حتى المساء

تنبيه متقدم لـ “الأرصاد” من أمطار ورياح وأتربة على هذه المناطق حتى المساء
٠٣:٠٩:٣٠ ص، السبت، ٢١ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٠ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم السبت، تنبيهًا من فرصة هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على عدد من مناطق المملكة.

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن الحالة المطرية المتوقعة تكون مصحوبة برياح هابطة مثيرة للأتربة، على هذه المناطق:

1 – تبوك، وتشمل”تيماء”.

2 – منطقة الجوف، وتشمل دومة الجندل وسكاكا والقريات وطبرجل”.

3 – منطقة الحدود الشمالية، وتشمل “طريف وعرعر ورفحاء والعويقلية”.

4 – منطقة مكة المكرمة، وتشمل “الطائف والعرضيات وأضم وميسان”.

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5 – المدينة المنورة، وتشمل “العلا والعيص وخيبر وادي الفرع والحناكية والمهد”.

6 – منطقة حائل، وتشمل “الشنان والكهفة وبقعاء وحائل وسميراء والحائط والسليمي والشملي والغزالة والمستجدة وغزلانة وموقق”.

7 – منطقة الباحة، وتشمل “الباحة والعقيق والقرى وبلجرشي والمندق وبني حسن والحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة”.

8 – منطقة جازان، وتشمل “الحرث والدائر والريث والعارضة وفيفا والعيدابي وهروب والفطيحة وأبوعريش وأحد المسارحة والطوال وصامطة”.

9 – منطقة عسير، وتشمل “النماص وبلقرن وتنومة وأبها  وأحد رفيدة وخميس مشيط الحرجة والربوعة وظهران الجنوب وسراة عبيدة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل”.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة.

وشدد على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هطول الأمطار والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعـات المائية والأودية.

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