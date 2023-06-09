شاهد.. الكعبة المشرفة بعد رفع ثوبها استعدادًا لموسم الحج

تواصل – واس:

أعلنت رئاسة شؤون الحرمين، الجمعة، أنه تم – بحمد الله- رفع كسوة الكعبة المشرفة استعدادًا لموسم حج 1444هـ.

ونشرت على حسابها في “تويتر” صورًا توضح كيف تزينت الكعبة المشرفة بعد رفع ثوبها استعدادًا لموسم الحج واستقبال ضيوف الرحمن.

رفعُ كسوةَ الكعبة للحفاظ على نظافة وسلامة الكسوة

وأوضحت أنها ممثلة بوكالة مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة، فقد تم رفع كسوة الكعبة المشرفة جريًا على العادة السنوية.

وذلك بارتفاع ثلاثة أمتار وفق الخطة المعتمدة لموسم الحج، فيما تمت تغطية الجزء المرفوع بإزار من القماش القطني الأبيض بعرض مترين تقريبًا من الجهات الأربع.

وأضافت أن رفع كسوة الكعبة يأتي بغرض الحفاظ على نظافة وسلامة الكسوة ومنع العبث بها، مبينًا أن ما يُقدِم عليه بعض الحجاج من قطع بعض أجزاء من ثوب الكعبة، أو التبرك بالكسوة يستند على اعتقادات خاطئة.

قطع من القماش الأبيض بمحيط 47 مترًا

ولأجل ذلك تُرفع، وتحاط بقطع من القماش الأبيض بمحيط 47 مترًا، لافتًا النظر إلى أنه سيعاد الوضع إلى طبيعته بعد انتهاء الموسم.

رفع ثوب الكعبة المشرَّفة على 6 مراحل

وبيَّنت أن ثوب الكعبة المشرَّفة يرفع على 6مراحل؛ تبدأ من فك أسفل الثوب من جميع الجوانب،وكذلك الأركان بارتفاع ثلاثة أمتار.

ومن ثم فك الحبل السفلي وإخراجه من الحلق ولف ثوب ‫الكعبة المشرَّفة بارتفاع ثلاثة أمتار وموازاته على ارتفاع واحد وتثبيته من جميع الجوانب.

وفك ثلاثة من القناديل والعرق ثم تثبيت القماش الأبيض على جميع الجهات كلٍّ على حدة، وتركيب القناديل على القماش الأبيض.

وتغيير العرق وتثبيته إلى حد الخياطة، وصولاً إلى المرحلة الأخيرة وهي لف الجزء السفلي من الستارة.

رفع ستار الكعبة يتم عبر مختصين

وأكدت أن عملية رفع ستار الكعبة تتم عن طريق مجموعة من المختصين من مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة.

وهي عبارة عن طي ستار الكعبة المكسوة بقطعة من الحرير الأسود المخطوط عليها آيات من القرآن الكريم للأعلى؛لرفعها عن العبث، ولتكون فرصة سانحة للطائفين لرؤية أستار الكعبة مرفوعة.

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