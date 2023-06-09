التقديم يبدأ اليوم.. ديوان المظالم يطرح 73 وظيفة شاغرة عن طريق “جدارات”

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أعلن ديوان المظالم دعوته للخريجين والخريجات الحاصلين والحاصلات على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة.

وأوضح أن الوظائف متاحة عن طريق التعاقد وفق ما ورد في اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية الراغبين في التقدم عليها.

وبين أن عدد الوظائف المشمولة بهذا الإعلان 73 وظيفة شاغرة، من خلال المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف “جدارات”، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

* المرتبة الوظيفية (73 وظيفة):

1- المرتبة الرابعة (11 وظيفة).

2- المرتبة السادسة (58 وظيفة).

3- المرتبة السابعة (4 وظيفة).

* التخصصات المطلوبة.

– التخصصات الإدارية والقانونية والشرعية.

– التخصصات الهندسية.

– التخصصات التقنية.

– الأمن والسلامة.

– تخصصات أخرى.

* شروط التقديم على وظائف ديوان المظالم:

1- سعودي الجنسية.

2- مكملًا (ثمانية عشر) عامًا من العمر.

3- لائقًا صحيًا للخدمة.

4- حسن السيرة والأخلاق.

5- حاصلًا على المؤهلات المطلوبة للوظيفة.

6- غير محكوم عليه بحدٍ شرعي أو بالقصاص أو بعقوبة السجن لمدة تزيد على سنة أو بالإدانة.

7- غير مفصول من خدمة الدولة لأسباب تأديبية، أو كان مفصولًا ومضت سنة على الأقل من تاريخ الفصل.

8- ألا تكون لديه خدمة سابقة انتهت وفق المادة (٢٢٦) من اللائحة ما لم تكن قد مضت سنة من تاريخ إنهاء الخدمة.

9- كما يُشتَرَط في المتقدم على وظائف المرتبة السادسة والسابعة اجتياز اختبار (قياس القدرة المعرفية).

* الفئات المستهدفة والشروط والضوابط العامة:

1- خريجي الدرجات العلمية للتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة والمشمولة بلائحة الوظائف الإدارية.

2- الوظائف المعلن عنها للمراتب “السادسة، السابعة” تتطلب اختبار القدرة المعرفية.

3- يشترط توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة.

4- جميع الوظائف المعلنة تتطلب مقابلة شخصية، وسيتم دعوة أكثر من متقدم على كل وظيفة من المتقدمين الأعلى نقاطاً.

5- ستتم عملية مطابقة بيانات المرشحين خلال إجراء المقابلات الشخصية، وفي حال اختلاف البيانات، أو عدم اجتياز المقابلة الشخصية سيتم استبعاد المرشح.

6- الترشيح النهائي سيتم بعد الانتهاء من “مطابقة البيانات، والمقابلات الشخصية”.

7- سيقوم ديوان المظالم بإعلان أسماء المرشحين عبر موقعه الإلكتروني لذلك فإنه يؤكد على ضرورة متابعة الأسماء التي سيتم دعوتها من خلال البوابة الإلكترونية لديوان المظالم.

* مواعيد التقديم على وظائف ديوان المظالم:

– بداية التقديم: يوم السبت 1444/11/21هـ الموافق 2023/06/10م “12 صباحًا”.

– نهاية التقديم: يوم الاثنين 1444/11/23هـ الموافق 2023/06/12م. “11:59 مساءً”.

* فترة التقديم مستمرة على مدار ٢٤ ساعة خلال الفترات الزمنية المحددة.

* المسميات الوظيفية:

1- مطور برامج. (العدد: 1)

2- أخصائي أمن معلومات مساعد. (العدد: 1)

3- محلل نظم. (العدد: 1)

4- مهندس مدني مساعد. (العدد: 1)

5- مصحح لغوي. (العدد: 3)

6- باحث قضايا مساعد. (العدد: 24)

7- كاتب ضبط. (العدد: 22)

8- باحث شرعي مساعد. (العدد: 1)

9- باحث قانوني مساعد. (العدد: 8)

10- مراقب أمن وسلامة. (العدد: 11)

* طريقة التقديم:

– التقديم متاح الآن على وظائف ديوان المظالم (خلال الفترة المحددة أعلاه) عبر منصة (جدارات):

– رابط التقديم: اضغط هنا