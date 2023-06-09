الجمعة، ٢٠ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٩ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
غدا.. بدء الاختبارات النهائية في هذه المدارس بعد تقديمها بسبب موسم الحج
ماذا تفعل لو وجدت أسماك القرش في البحر؟
شاهد أسراب الجراد تنتشر لمسافات كبيرة شمال عفيف بالرياض
تنبيه #عاجل من حساب المواطن: الدعم الإضافي مستمر حتى هذه الدفعة
ارتكبوا جريمة نكراء.. شرطة الرياض تطيح بـ7 مواطنين
وإصابة شخص.. “مدني القصيم” يخمد حريقًا في ناقلة وقود إثر انقلابها

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

ماذا تفعل لو وجدت أسماك القرش في البحر؟

ماذا تفعل لو وجدت أسماك القرش في البحر؟

ماذا تفعل لو وجدت أسماك القرش في البحر؟
٠١:٤٦:٢٨ ص، السبت، ٢١ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٠ يونيو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

تحت عنوان “ماذا تفعل لو وجدت أسماك القرش في البحر”،  نشر حساب “سكرين ماكس” على “تويتر”، والمتخصص في متابعة كل غريب، طوق النجاة في مواجهة الفك المفترس.

وأوضح أنه أثناء مواجهة أسماء القرش المفترسة، فالبد من إتباع عدد من الإرشادات والخطوات التي ربما تكون سبب في نجاة الكثيرين، ومنها:

1 – قم بلكم “القرش” في أنفه لأن ضربة الأنف تروعها.

2 – إذا استطعت الإفلات من فكي القرش، فأسرع في السباحة إلى الشاطئ.

3 – استخدم يديك ووجه ضرباتك نحو المناطق الحساسة للقرش، كالأنف، والخياشيم، والعينين.

4 – الضجيج والدم الناتج عن معركتك مع القرش قد تجذب أسماك القرش الأخرى التي تسبح في الجوار.

5 – تجنب ارتداء الاكسسوارات اللامعة العاكسة للضوء لأنها تجذب انتباه أسماك القرش بسبب اعتقادها أنها قشور أسماك صغيرة.

6 – إذا وجدت نفسك بين فكي القرش الأبيض أو القرش الببري، فإياك أن تتظاهر بالموت، فإذا تظاهرت بالموت ستفرسك بوحشية.

ظهور أسماك القرش قرب شواطئ دولة عربية

يأتي هذا في وقت ظهرت فيه سمكة قرش على سواحل مدينة الغردقة في مصر، وهاجمت أحد السياح الروس ما أدى إلى وفاته.

مقتل روسي هاجمه القرش المصري

وأعلنت السلطات الروسية، مقتل أحد مواطنيها في مدينة الغردقة المصرية إثر هجوم لسمكة قرش في المدينة المطلة على ساحل البحر الأحمر.

وتعد هجمات أسماك القرش في مصر نادرة إلى حد ما، لكن يوجد في البحر الأحمر أكثر من 44 نوعا من الأسماك، يمكن أن يكون بعضها مميتا.

 

الكلمات الدلالية:
أسماك القرش أنواع القروش البحر الأحمر الغردقة الفك المفترس القرش القاتل مواجهة القرش

مواد ذات صلة

المزيد
برعاية خادم الحرمين.. انطلاق معرض الرياض للكتاب في جمادى الآخرة

برعاية خادم الحرمين.. انطلاق معرض الرياض للكتاب في جمادى الآخرة

٠١:٢٦ ص، الثلاثاء، ١٣ ديسمبر ٢٠١٦
مواطن ينجح في تجربة زراعة الأرز بتيماء ويروي تجربته على الهواء (فيديو)

مواطن ينجح في تجربة زراعة الأرز بتيماء ويروي تجربته على الهواء (فيديو)

١٢:١٤ ص، الثلاثاء، ٢٢ أغسطس ٢٠١٧
«التعليم»: نسبة تشغيل المدارس الجديدة 97%

«التعليم»: نسبة تشغيل المدارس الجديدة 97%

٠٦:١٥ م، الأحد، ٢٥ سبتمبر ٢٠١٦
“التجارة” بعد 640 جولة: التزام بأسعار حليب الأطفال ومعاقبة 100 صيدلية

“التجارة” بعد 640 جولة: التزام بأسعار حليب الأطفال ومعاقبة 100 صيدلية

٠٦:٣٢ م، الأربعاء، ١١ يونيو ٢٠١٤

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *