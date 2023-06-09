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تحت عنوان “ماذا تفعل لو وجدت أسماك القرش في البحر”، نشر حساب “سكرين ماكس” على “تويتر”، والمتخصص في متابعة كل غريب، طوق النجاة في مواجهة الفك المفترس.

وأوضح أنه أثناء مواجهة أسماء القرش المفترسة، فالبد من إتباع عدد من الإرشادات والخطوات التي ربما تكون سبب في نجاة الكثيرين، ومنها:

1 – قم بلكم “القرش” في أنفه لأن ضربة الأنف تروعها.

2 – إذا استطعت الإفلات من فكي القرش، فأسرع في السباحة إلى الشاطئ.

3 – استخدم يديك ووجه ضرباتك نحو المناطق الحساسة للقرش، كالأنف، والخياشيم، والعينين.

4 – الضجيج والدم الناتج عن معركتك مع القرش قد تجذب أسماك القرش الأخرى التي تسبح في الجوار.

5 – تجنب ارتداء الاكسسوارات اللامعة العاكسة للضوء لأنها تجذب انتباه أسماك القرش بسبب اعتقادها أنها قشور أسماك صغيرة.

6 – إذا وجدت نفسك بين فكي القرش الأبيض أو القرش الببري، فإياك أن تتظاهر بالموت، فإذا تظاهرت بالموت ستفرسك بوحشية.

ظهور أسماك القرش قرب شواطئ دولة عربية

يأتي هذا في وقت ظهرت فيه سمكة قرش على سواحل مدينة الغردقة في مصر، وهاجمت أحد السياح الروس ما أدى إلى وفاته.

مقتل روسي هاجمه القرش المصري

وأعلنت السلطات الروسية، مقتل أحد مواطنيها في مدينة الغردقة المصرية إثر هجوم لسمكة قرش في المدينة المطلة على ساحل البحر الأحمر.

وتعد هجمات أسماك القرش في مصر نادرة إلى حد ما، لكن يوجد في البحر الأحمر أكثر من 44 نوعا من الأسماك، يمكن أن يكون بعضها مميتا.