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غدا.. بدء الاختبارات النهائية في هذه المدارس بعد تقديمها بسبب موسم الحج
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غدا.. بدء الاختبارات النهائية في هذه المدارس بعد تقديمها بسبب موسم الحج

غدا.. بدء الاختبارات النهائية في هذه المدارس بعد تقديمها بسبب موسم الحج

غدا.. بدء الاختبارات النهائية في هذه المدارس بعد تقديمها بسبب موسم الحج
٠١:٤٦:٣٤ ص، السبت، ٢١ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٠ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير: 

تبدأ غدا الأحد الاختبارات النهائية في جميع مدارس مكة والجموم وبحرة والكامل، وذلك بعد تقديمها استثنائياً، بسبب موسم الحج.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة التعليم تقديم موعد انتهاء الدراسة والاختبارات أسبوعًا واحدًا، في المدارس التي تقع بالعاصمة المقدسة مكة المكرمة.

وأوضحت أن ذلك يأتي بصفة استثنائية للعام الدراسي الحالي 1444هـ، تزامناً مع موسم حج هذا العام.

الخميس نهاية الدراسة والاختبارات

وحدّدت التعليم، يوم الخميس 26/ 11/ 1444هـ، نهاية الدراسة والاختبارات في المدارس التي تقع في “مكة المكرمة، وبحرة، والجموم، والكامل”.

اجتماع  لجنة وزارة الشؤون الإسلامية في الحج

في الوقت نفسه، عقدت لجنة متابعة أعمال ومشاريع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في الحج أمس, اجتماعها الأول للتأكد من اكتمال جاهزية الأعمال والمشاريع لحج العام الحالي 1444هـ، وأبرز الاستعدادات.

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وناقش الاجتماع احتياجات مرافق الوزارة في منطقة المشاعر المقدسة، وأبرز المشاريع المنفذة وعمل شركات الصيانة والتشغيل.

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