الجمعة، ٢٠ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٩ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
سجل خسائر للأسبوع الثاني.. النفط يتراجع عند التسوية
غدا.. بدء الاختبارات النهائية في هذه المدارس بعد تقديمها بسبب موسم الحج
ماذا تفعل لو وجدت أسماك القرش في البحر؟
شاهد أسراب الجراد تنتشر لمسافات كبيرة شمال عفيف بالرياض
تنبيه #عاجل من حساب المواطن: الدعم الإضافي مستمر حتى هذه الدفعة
ارتكبوا جريمة نكراء.. شرطة الرياض تطيح بـ7 مواطنين

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

سجل خسائر للأسبوع الثاني.. النفط يتراجع عند التسوية

سجل خسائر للأسبوع الثاني.. النفط يتراجع عند التسوية

سجل خسائر للأسبوع الثاني.. النفط يتراجع عند التسوية
٠١:٤٦:٤٣ ص، السبت، ٢١ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٠ يونيو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير: 

سجلت أسعار النفط تراجعا عند تسوية تعاملات الجمعة، مع تقييم المستثمرين مدى انتعاش الاقتصاد الصيني بعد التخلي عن التدابير الخاصة بالوباء.

وعند التسوية، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر أغسطس بنسبة 1.5% بما يعادل 1.17 دولار عند 74.79 دولار للبرميل، ليحقق عقد تسليم الشهر التالي خسائر أسبوعية بنسبة 1.8%.

كما انخفض سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم يوليو بنسبة 1.6% أو 1.12 دولار ، ليسجل 70.17 دولار للبرميل، ويحقق خسائر أسبوعية بنسبة 2.2%.

البيانات الصينية

وكشفت البيانات الرسمية الصينية، انخفاض مؤشر أسعار المنتجين خلال مايو للشهر الثامن على التوالي، حيث سجل تراجعًا قدره 4.6%، وهي أسرع وتيرة انخفاض منذ فبراير 2016، في إضافة للمؤشرات الأخيرة بأن الاقتصاد الآسيوي آخذ في التباطؤ، بعد تراجع سابق في بيانات الصادرات والواردات.

ووفقًا لمسح “بلاتس” الذي تشرف عليه “إس آند بي جلوبال”، انخفض إنتاج مجموعة “أوبك بلس” من النفط الخام بمقدار 670 ألف برميل يوميًا خلال مايو.

وسجلت الدول الأعضاء في منظمة “أوبك” انخفاضًا قدره 440 ألف برميل يوميًا، كما انخفض إنتاج الدول غير الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط بقيادة روسيا، بمقدار 230 ألف برميل يوميًا.

من ناحية أخرى، كشفت بيانات “بيكرهيوز” أن عدد منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة ارتفع بمقدار منصة واحدة ليصل إلى 556 منصة خلال الأسبوع الجاري، وهو أول ارتفاع خلال سبعة أسابيع.

اقرأ أيضا:

ارتفاع أسعار النفط اليوم متأثرة بخفض الإنتاج

 

الكلمات الدلالية:
أسعار النفط النفط تراجع أسعار النفط تراجع النفط

مواد ذات صلة

المزيد
متحدث التعليم: تحوير ألفي وظيفة لمعالجة نقص حراس المدارس

متحدث التعليم: تحوير ألفي وظيفة لمعالجة نقص حراس المدارس

٠٨:٤١ ص، الأحد، ٠٤ ديسمبر ٢٠١٦
«جامعة تبوك» تتجاوب مع طلاب الانتساب وتحدد آلية الاعتراض على النتائج

«جامعة تبوك» تتجاوب مع طلاب الانتساب وتحدد آلية الاعتراض على النتائج

١٢:٤٢ ص، الأثنين، ١١ يناير ٢٠١٦
في جريمة بشعة.. مقتل شاب وتعليق جثمانه على باب منزله بجازان

في جريمة بشعة.. مقتل شاب وتعليق جثمانه على باب منزله بجازان

٠١:٣٣ م، الأثنين، ١٨ يناير ٢٠١٦
بسرعة تتجاوز 195 كيلومترا في الساعة.. إعصار «ماثيو» يتجِّه إلى أمريكا

بسرعة تتجاوز 195 كيلومترا في الساعة.. إعصار «ماثيو» يتجِّه إلى أمريكا

٠٥:٥٠ م، السبت، ٠٨ أكتوبر ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *