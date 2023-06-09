سجل خسائر للأسبوع الثاني.. النفط يتراجع عند التسوية

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سجلت أسعار النفط تراجعا عند تسوية تعاملات الجمعة، مع تقييم المستثمرين مدى انتعاش الاقتصاد الصيني بعد التخلي عن التدابير الخاصة بالوباء.

وعند التسوية، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر أغسطس بنسبة 1.5% بما يعادل 1.17 دولار عند 74.79 دولار للبرميل، ليحقق عقد تسليم الشهر التالي خسائر أسبوعية بنسبة 1.8%.

كما انخفض سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم يوليو بنسبة 1.6% أو 1.12 دولار ، ليسجل 70.17 دولار للبرميل، ويحقق خسائر أسبوعية بنسبة 2.2%.

البيانات الصينية

وكشفت البيانات الرسمية الصينية، انخفاض مؤشر أسعار المنتجين خلال مايو للشهر الثامن على التوالي، حيث سجل تراجعًا قدره 4.6%، وهي أسرع وتيرة انخفاض منذ فبراير 2016، في إضافة للمؤشرات الأخيرة بأن الاقتصاد الآسيوي آخذ في التباطؤ، بعد تراجع سابق في بيانات الصادرات والواردات.

ووفقًا لمسح “بلاتس” الذي تشرف عليه “إس آند بي جلوبال”، انخفض إنتاج مجموعة “أوبك بلس” من النفط الخام بمقدار 670 ألف برميل يوميًا خلال مايو.

وسجلت الدول الأعضاء في منظمة “أوبك” انخفاضًا قدره 440 ألف برميل يوميًا، كما انخفض إنتاج الدول غير الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط بقيادة روسيا، بمقدار 230 ألف برميل يوميًا.

من ناحية أخرى، كشفت بيانات “بيكرهيوز” أن عدد منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة ارتفع بمقدار منصة واحدة ليصل إلى 556 منصة خلال الأسبوع الجاري، وهو أول ارتفاع خلال سبعة أسابيع.

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