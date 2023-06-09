الجمعة، ٢٠ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٩ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
ارتكبوا جريمة نكراء.. شرطة الرياض تطيح بـ7 مواطنين
وإصابة شخص.. “مدني القصيم” يخمد حريقًا في ناقلة وقود إثر انقلابها
استعدادًا للموسم.. المجلس التنسيقي لحجاج الداخل يطلقُ هويتَه الإعلامية “كلنا متحد”
بعد 81 عاما من استعارته.. عودة كتاب إلى مكتبة
تحذير أمريكي عاجل: حان الوقت لإنهاء دوامة العنف التي تدمر الشعب السوداني
شاهد.. رفع الجزء السفلي لكسوة الكعبة 3 أمتار من جميع الجهات

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

ارتكبوا جريمة نكراء.. شرطة الرياض تطيح بـ7 مواطنين

ارتكبوا جريمة نكراء.. شرطة الرياض تطيح بـ7 مواطنين

ارتكبوا جريمة نكراء.. شرطة الرياض تطيح بـ7 مواطنين
١٢:٤٩:١١ ص، السبت، ٢١ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٠ يونيو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير: 

داهمت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض موقعين اُتُخِذَا وكرَين لترويج المخدرات، وقبضت على 7 مواطنين في عملية أمنية ميدانية حاول فيها أحدهم الهروب بمركبته،وتم التعامل معه بحزم وإيقافه.

يأتي ذلك استمرارًا لعمليات الحملة الأمنية للحرب على المخدرات بأنواعها وأشكالها كافة.

ترويج مخدرات

وقالت شرطة الرياض إنه تم ضبط في الموقعين (67,440) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، ومادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو) وكيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، وسلاحان ناريان وذخيرة حيّة ومبالغُ مالية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.

اقرأ أيضا: 

والقبض على المهربين.. إحباط تهريب كميات من المخدرات في هذه المناطق

 

الكلمات الدلالية:
الحشيش الرياض المخدرات شرطة الرياض

مواد ذات صلة

المزيد
لانتهاكها حقوق الإنسان.. الاتحاد الأوروبي يُلوح بفرض عقوبات جديدة على إيران

لانتهاكها حقوق الإنسان.. الاتحاد الأوروبي يُلوح بفرض عقوبات جديدة على إيران

٠٤:٤٩ م، الأثنين، ٢٠ فبراير ٢٠٢٣
القبض على 3 سلبوا مقيماً بنغالياً بالبدع

القبض على 3 سلبوا مقيماً بنغالياً بالبدع

٠٢:١٩ ص، الأحد، ١٧ مايو ٢٠١٥
47 مرشحاً في خامس أيام التسجيل للانتخابات البلدية بالرياض

47 مرشحاً في خامس أيام التسجيل للانتخابات البلدية بالرياض

١٢:٢٧ ص، الجمعة، ٠٤ سبتمبر ٢٠١٥
فرانس برس: مسلح أبيض يقتل 9 في كنيسة للسود بأمريكا

فرانس برس: مسلح أبيض يقتل 9 في كنيسة للسود بأمريكا

٠٣:٥٧ م، الخميس، ١٨ يونيو ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *