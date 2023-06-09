استعدادًا للموسم.. المجلس التنسيقي لحجاج الداخل يطلقُ هويتَه الإعلامية “كلنا متحد”

تواصل – واس:

استعدادًا لموسم حج، أطلق المجلس التنسيقي لمنشآت خدمة حجاج الداخل ” متحد ” الهوية البصرية الإعلامية الجديدة “كلنا متحد”.

برامج خدمية ومبادرات نوعية لضيوف الرحمن

وأوضح أن ذلك يتواكب مع منهجية المجلس في مواصلة تنفيذ برامجه الخدمية ومبادراته النوعية لضيوف الرحمن.

وأضاف أن الهوية الإعلامية لـ “متحد” بمظهرها الجديد، “كلنا متحد” تجسِّد توحيدًا للجهود والأعمال المبذولة في خدمة ضيوف الرحمن.

اقرأ أيضًا:

تعرف على آخر موعد لإكمال التحصينات قبل بدء موسم الحج

وذلك بما يحقق رضاهم بالتشارك مع الجهات ذات العلاقة، حيث انطلق المجلس في العمل على موسم حج ١٤٤٤هـ انطلاقة مبكرة تزامناً مع أعمال ومبادرات وزارة الحج والعمرة.

مبادرة “بلغتكم” لقاصدات المسجد الحرام

في الوقت نفسه، قامت رئاسة شؤون الحرامين برفع مستوى الخدمات المقدمة لقاصدات المسجد الحرام بعدة لغات.

اقرأ أيضًا:

إنهاء تجهيزات 5 مواقف على مداخل مكة استعدادًا لموسم الحج ‍

وذلك بتفعيل جملة من المبادرات والبرامج النوعية، أبرزها مبادرة “بلغتكم”، التي تم تفعيلها داخل المصليات النسائية عن طريق توزيع الباركود الخاص بمنصة منارة الحرمين لترجمة خطبة الجمعة.

تمكين القاصدات من سماع الخطبة مترجمة بلغتها

وتم توزيع كذلك السماعات الخاصة بالمبادرة لتمكين القاصدات من سماع الخطبة مترجمة بلغتها، بالتعاون مع الإدارة العامة للغات والترجمة “رجال”.

إضافة لتفعيل مبادرة “قدوتنا”عبر منصة “قدوتنا” وذلك باللغات “الإنجليزية، والأردية، والتركية، والفرنسية”.

اقرأ أيضًا:

خدمة اليوم.. 7 خطوات لإشعارات العمل المؤقت في موسم الحج

مع استمرارية تقديم الخدمات الأساسية المقدمة من قِبل الإدارة العامة للغات والترجمة النسائية، وتفعيل الخط الساخن للرد على القاصدات.

‫كما تم توفير كاونترات موزعة داخل المسجد الحرام تقف عليها المترجمات المتحدثات بعدة لغات مختلفة لتقديم خدمات الترجمة الفورية للقاصدات.